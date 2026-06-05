استمرار نقص فيتامين D خلال الصيف يثير التساؤلات

خبرني - تشهد مستويات فيتامين D في الجسم استمرارًا في التراجع لدى فئات واسعة من السكان رغم حلول فصل الصيف.

وقالت مجلة "إل" الفرنسية إنه وفقاً للإحصائيات العالمية فإن نقص فيتامين D لا يزال منتشرًا على نطاق واسع، إذ يصيب ما بين 30% و60% من سكان جنوب أوروبا، ويصل إلى نحو 80% في بعض دول آسيا، نتيجة أنماط الحياة الحديثة التي يغلب عليها البقاء داخل الأماكن المغلقة وقلة التعرض لأشعة الشمس، خاصة خلال فصل الشتاء.

فيتامين أساسي يتجاوز صحة العظام

وأوضحت المجلة الفرنسية أن فيتامين D يلعب دورًا محوريًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ما يجعله عنصرًا أساسيًا لصحة العظام. إلا أن تأثيراته تمتد أيضًا إلى دعم الجهاز المناعي، وتحسين صحة القلب، وتنظيم وظائف الغدة الدرقية، وتقليل الالتهابات. ويمكن أن يؤدي نقصه المزمن إلى أمراض مثل هشاشة العظام والكساح، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وبعض الاضطرابات العصبية.

كم نحتاج من التعرض للشمس؟

يؤكد الخبراء أن الجلد قادر على تصنيع فيتامين D3 عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية وأن مدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة يوميًا قد تكون كافية لتحفيز هذه العملية لدى معظم الأشخاص. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال أنشطة يومية بسيطة مثل المشي أو تناول الطعام في الهواء الطلق، مع ضرورة حماية الوجه باستخدام واقٍ شمسي لتقليل الأضرار الجلدية.

هل نوقف المكملات في الصيف؟

تعتمد الإجابة على الحالة الفردية. فبينما يُعد التعرض للشمس المصدر الطبيعي الأفضل، فإن بعض الفئات قد تحتاج إلى الاستمرار في تناول المكملات حتى في الصيف، مثل كبار السن، وأصحاب البشرة الداكنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد أو مشاكل في الامتصاص، أو من لديهم حساسية مفرطة للشمس.

وتتراوح الاحتياجات اليومية عادة بين 600 و800 وحدة دولية، وقد تكون أعلى لدى بعض الحالات، لكن الخبراء يشددون على ضرورة تناول المكملات تحت إشراف طبي، نظرًا لأن الإفراط في فيتامين D قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على القلب والكلى.

توازن مطلوب بين الشمس والمكملات

تخلص التوصيات إلى أن التعرض المعتدل للشمس يمكن أن يساهم في تحسين مستويات فيتامين D، لكنه لا يغني دائمًا عن المكملات، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للنقص، ما يجعل التقييم الطبي الفردي ضروريًا لضمان التوازن وتجنب المخاطر.