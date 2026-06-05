تسريبات iPhone 18 Pro Max.. إطار ألمنيوم بثلاثة ألوان وتصميم تقليدي

خبرني - من المتوقع أن تحافظ سلسلة هواتف iPhone 18 Pro على نفس التصميم الأساسي للأجيال السابقة، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على أبعادها.

وفقا لمنشور جديد من المسرب Ice Universe، سيبلغ سمك هاتف 18 Pro Max نحو 8.75 ملم. وهذا هو نفس سُمك طرازات 17 Pro.

يؤكد المصدر أيضا أن تركيز أبل المستمر على هاتفها القابل للطي الأول، آيفون ألترا، قد جعل سلسلة آيفون 18 برو تفتقر إلى العديد من الميزات الجديدة.

وهذا أمر منطقي تماما، إذ سيحتل هاتف ألترا، أو أيا كان اسمه النهائي، قمة هرم هواتف آيفون، ومن المؤكد أن أبل ستسعى إلى تقديمه بأفضل صورة ممكنة.

وفقا لموقع GSMArena، انتشرت أيضا صور مسربة لثلاثة ألوان لهاتف آيفون 18 برو ماكس القادم. الصور المسربة قيل إنها لإطارات الهيكل المصنوعة من الألومنيوم، بألوان "الكرز الداكن" و"الأزرق السحابي" والأسود.

من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي المصطلحات التسويقية التي ستستخدمها أبل لهذه الألوان، ولكن لطالما ترددت شائعات حول نية الشركة طرح لون مميز يجمع بين "الكرز الداكن" و"النبيذ الأحمر"، والذي سيكون اللون الرئيسي لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

يُعد اللون "الأزرق السحابي" لونا جذابا أيضا، فهو ساطع نوعا ما، لكنه ليس فضيا تقريبا كلون الأزرق الفاتح لجهاز ماك بوك إير من أبل.

من المتوقع الكشف عن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في سبتمبر/أيلول المقبل إلى جانب آيفون ألترا، بينما من المتوقع إطلاق آيفون 18 وآيفون 18e معا في ربيع العام المقبل.