مقتل أخطر 7 تجار مخدرات في صعيد مصر وإصابة ضابطين

خبرني - شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في صعيد مصر، حملة مكبرة مكبرة اقتحموا فيها بؤرة إجرامية لضبط الخارجين عن القانون.

وخلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية أصيب ضابطان أمن مركزي وأميني شرطة ومقتل 7 تجار مخدرات، في قرية الحجيرات مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار الأسلحة والمخدرات داخل قرية الحجيرات مركز قنا.

وأسفرت الحملة عن مقتل 7 عناصر، يعملون في تجارة الأسلحة والمخدرات تم نقلهم إلى المشرحة وأصيب ضابطان أمن مركزي وأميني شرطة تم نقلهم للمستشفى تحت الملاحظة الطبية، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية في محاولة القبض عليه، في قرية الحجيرات مركز قنا.

تم التحفظ على المضبوطات مع المتهمين من كميات مواد مخدرة وأسلحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.