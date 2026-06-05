مصر.. واقعة مأسوية لسيدة أمام طفلها المراهق تنتهي بوفاتها

خبرني - شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة واقعة مأساوية بعدما أقدمت ربة منزل على إشعال النيران في جسدها داخل منزلها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من والدة السيدة، وهي في العقد السابع من العمر، وحفيدها البالغ 14 عاماً، أفادا فيه بوفاة ابنتها متأثرة بإصابتها بحروق خطيرة، مع اتهام زوجها بالتسبب في الواقعة نتيجة تعديه عليها بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها، البالغة من العمر نحو 44 عاماً، كانت تعاني من خلافات متكررة مع زوجها الذي يعمل بائعاً، وأن مشادة نشبت بينهما قبل الواقعة، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب.

وأضافت التحريات أن السيدة قامت بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسدها وأضرمت النيران في نفسها أمام أعين طفلها، في أعقاب الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها.

وأوضح التقرير الطبي أن الضحية وصلت إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 50% من أنحاء متفرقة بالجسم، إلى جانب إصابات وكدمات متفرقة، وظلت تتلقى العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية الحرجة.

وعقب الواقعة، نقل الزوج زوجته إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والاستماع إلى أقواله للوقوف على ملابسات الحادث.

وبمواجهة الزوج، أقر بحدوث مشادة بينه وبين زوجته وتعديه عليها بالضرب قبل الواقعة، بينما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال أسرة المتوفاة وشهود العيان لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة واستكمال التحقيقات.