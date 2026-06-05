*
الاحد: 07 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • مصر.. واقعة مأسوية لسيدة أمام طفلها المراهق تنتهي بوفاتها

مصر.. واقعة مأسوية لسيدة أمام طفلها المراهق تنتهي بوفاتها

  • 05 حزيران 2026
  • 12:37
مصر واقعة مأسوية لسيدة أمام طفلها المراهق تنتهي بوفاتها

خبرني - شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة واقعة مأساوية بعدما أقدمت ربة منزل على إشعال النيران في جسدها داخل منزلها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من والدة السيدة، وهي في العقد السابع من العمر، وحفيدها البالغ 14 عاماً، أفادا فيه بوفاة ابنتها متأثرة بإصابتها بحروق خطيرة، مع اتهام زوجها بالتسبب في الواقعة نتيجة تعديه عليها بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها، البالغة من العمر نحو 44 عاماً، كانت تعاني من خلافات متكررة مع زوجها الذي يعمل بائعاً، وأن مشادة نشبت بينهما قبل الواقعة، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب.

وأضافت التحريات أن السيدة قامت بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسدها وأضرمت النيران في نفسها أمام أعين طفلها، في أعقاب الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها.

وأوضح التقرير الطبي أن الضحية وصلت إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 50% من أنحاء متفرقة بالجسم، إلى جانب إصابات وكدمات متفرقة، وظلت تتلقى العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية الحرجة.

وعقب الواقعة، نقل الزوج زوجته إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والاستماع إلى أقواله للوقوف على ملابسات الحادث.

وبمواجهة الزوج، أقر بحدوث مشادة بينه وبين زوجته وتعديه عليها بالضرب قبل الواقعة، بينما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال أسرة المتوفاة وشهود العيان لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة واستكمال التحقيقات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لغز الأشرطة المحجوبة.. القصة الكاملة لختمة المنشاوي التي هزت مصر
لغز الأشرطة المحجوبة.. القصة الكاملة لختمة المنشاوي التي هزت مصر
  • 2026-06-07 01:11
مصر.. خلاف عائلي يقود زوجة إلى إحراق نفسها أمام طفلها
مصر.. خلاف عائلي يقود زوجة إلى إحراق نفسها أمام طفلها
  • 2026-06-06 18:48
الغذاء الملكي.. كيف تتحول نحلة عادية إلى ملكة تحكم الآلاف؟
الغذاء الملكي.. كيف تتحول نحلة عادية إلى ملكة تحكم الآلاف؟
  • 2026-06-06 18:11
بدل الخروف.. بلوغر عربي يشوي كلباً ويفجّر غضب المتابعين
بدل الخروف.. بلوغر عربي يشوي كلباً ويفجّر غضب المتابعين
  • 2026-06-06 17:33
 خرجوا من بالوعات الصرف.. لغز غامض يثير الرعب في نيويورك
 خرجوا من بالوعات الصرف.. لغز غامض يثير الرعب في نيويورك
  • 2026-06-06 17:16
كدمة كبيرة غامضة في وجه الأمير أندرو تثير التساؤلات
كدمة كبيرة غامضة في وجه الأمير أندرو تثير التساؤلات
  • 2026-06-06 13:53