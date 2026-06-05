دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

خبرني - أظهرت دراسة علمية أن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة تصل إلى 20%.

وتشير مجلة Science Daily إلى أنه وفقا للباحثين، لم تلاحظ أي زيادة لهذا الخطر، عند تناول نفس الكمية من البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة.

ويقول الباحثون: "تؤكد هذه النتائج أن العلاقة بين استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري تعتمد على الأطعمة التي تستبدل بها في النظام الغذائي".

وقد شملت هذه الدراسة عاملين في مجال الرعاية الصحية مسجلين في ثلاثة مشاريع بحثية طويلة الأمد في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال أعوام 1984- 2021. ولم يكن عند بدايتها أي من المشاركين مصابا بداء السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان. وكان المشاركون كل أربع سنوات يملؤون استبيانات غذائية مفصلة. وقد أصيب خلال فترة المتابعة 22299 شخصا بالنوع الثاني من داء السكري.

وأظهر تحليل النتائج، أن تناول ثلاث حصص من البطاطا أسبوعيا يرتبط بزيادة قدرها 5٪ فقط في معدل الإصابة بداء السكري بشكل عام. وأن تناول البطاطس المقلية يزيد من خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 20٪، بينما لم تظهر البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة أي ارتباط يذكر.

وقيم الباحثون تأثير استبدال البطاطس بأنواع أخرى من الكربوهيدرات. وتبين أن التحول إلى الحبوب الكاملة أدى إلى خفض خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 8٪، بينما أدى استبدال البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة إلى خفض الخطر بنسبة 19٪. ولكن ارتبط استبدال البطاطس بالأرز الأبيض بزيادة خطر الإصابة.

ويشير الباحثون إلى أن البطاطس توفر الألياف وفيتامين С والمغنيسيوم، ولكنها غنية بالنشا ولها مؤشر جلايسيمي مرتفع، وهو مقياس لمدى سرعة رفع الطعام لمستوى السكر في الدم.

ووفقا لهم، غالبا ما أغفلت الدراسات السابقة عاملين رئيسيين: طريقة الطهي ونوع الطعام المستخدم كبديل للبطاطس في النظام الغذائي.