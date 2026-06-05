الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة

خبرني - يشير الدكتور أندريه جوك، أخصائي طب وتقويم الأسنان، إلى أن رائحة الفم الكريهة لا ترتبط بالمعدة، في معظم الحالات.

ووفقا له، تنشأ رائحة الفم الكريهة في الفم، نتيجة تكاثر البكتيريا الموجودة في طبقة الجير المتراكم، وعلى الأسنان واللسان، وفي جيوب اللثة، وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها بين الأسنان. وتنتج هذه البكتيريا مركبات تسبب تلك الرائحة الكريهة. ولن يحسن مضغ العلكة أو غسول الفم أو علاجات المعدة الوضع بشكل جذري حتى يتم القضاء على هذا المصدر.

وتنتج الرائحة الكريهة عن مركبات الكبريت المتطايرة التي تطلقها البكتيريا التي تزدهر في البيئات اللاهوائية. ببساطة، وتهيئ طبقة الجير وبقايا الطعام ونقص الأكسجين ظروفا مثالية لتكاثرها.

ويشير الأخصائي إلى أن المناطق الأكثر عرضة للخطر تشمل اللسان، والمسافة بين الأسنان، وجيوب اللثة. حتى مع تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام، غالبا ما يهمل الناس هذه المناطق. ونتيجة لذلك، تتراكم البكتيريا، ما يسبب رائحة كريهة مستمرة لا يمكن إزالتها بالعلكة أو غسول الفم.

ويقول: "تعتبر أمراض اللثة مشكلة منفصلة. فالنزيف والالتهاب والتهاب دواعم السن تترافق مع نمو نشط للميكروبات الممرضة. في مثل هذه الحالات، تصبح الرائحة أكثر وضوحا واستمرارا".

ومن العوامل الأخرى التي غالبا ما يتم تجاهلها وضعية الأسنان وعضتها. فازدحام الأسنان، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وعدم انتظامها تعقد عملية التنظيف. وقد ينظف الشخص أسنانه بالفرشاة جيدا، لكنه قد لا يتمكن عمليا من تنظيف جميع الأسطح تماما. وتصبح المشكلة مزمنة في مثل هذه الحالة.

ووفقا له، ينطبق هذا على التنفس عن طريق الفم أيضا. لأنه عندما تجف الأغشية المخاطية، تضعف آليات الدفاع الطبيعية، ويقل إفراز اللعاب الذي يفترض أن يزيل البكتيريا. وهذا يفاقم الرائحة الكريهة، خاصة في الصباح أو أثناء المحادثات المطولة.

ويشير إلى أن امراض الجهاز الهضمي قد تسبب في حالات نادرة، هذه الرائحة. ولكن المريء عادة يكون مغلقا في الوضع الطبيعي، ولا تتسرب رائحة المعدة باستمرار. وهذا ممكن فقط في حالات الاضطرابات الخطيرة، مثل الارتجاع المعدي المريئي الشديد. وعادة ما تصاحب هذه الحالات أعراض أخرى: حرقة المعدة، والألم، وعدم الراحة بعد تناول الطعام.

ويقول: "هناك أسباب أقل وضوحا، مثل التهابات الأنف والأذن والحنجرة، والتدخين وتناول أدوية معينة خلال فترة طويلة تخفض إفراز اللعاب".