خطر يختبئ في طبقك اليومي يهددك بالخرف!

خبرني - كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة مثل النقانق والبسكويت واللحوم المصنعة، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف وفقدان القدرات العقلية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من كيلوغرامين من هذه الأطعمة يوميا، يكونون عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 58%، بينما تصل نسبة زيادة خطر التدهور المعرفي إلى 46% مقارنة بغيرهم.

والخرف ليس مجرد نسيان عابر، بل هو حالة مزمنة تدمر حياة الملايين، إذ تؤثر على الذاكرة والشخصية والسلوك.

وخلال العقود الماضية، تحول الكثيرون إلى الاعتماد على النظام الغذائي الغربي الذي يعتمد على أطعمة فائقة المعالجة. فقد حرصت الشركات على تعديل نكهات منتجاتها وألوانها وعمرها الافتراضي، وصممتها بمزيج مغر من الأملاح والدهون والسكريات لجعلها "شديدة الاستساغة" أو شبه مسببة للإدمان للمستهلك.

والمقلق أن الخطر لا يقتصر على من يفرطون في تناول هذه الأطعمة فقط. فقد أثبتت الدراسة أن حتى المستويات المعتدلة من الاستهلاك (نحو نصف كيلوغرام أو أقل) تؤثر سلبا على صحة الدماغ.

وعلقت خبيرة التغذية سيندي ليونغ قائلة: "لا يمكن لأحد أن يطمئن نفسه بأنه بأمان لمجرد أنه لا يحصل على كل سعراته من هذه الأطعمة. هذه الدراسة تظهر حقا أنه قد لا يوجد مستوى آمن على الإطلاق".

وعلى مدى عشر سنوات تقريبا، تابع الباحثون صحة أكثر من 5300 شخص مسن، كانوا مشاركين في دراسة شاملة للصحة والتقاعد تدعمها المعاهد الوطنية للصحة. وأجاب المشاركون عن أسئلة دقيقة حول طعامهم، إضافة إلى عاداتهم مثل التدخين والكحول والنشاط البدني.

وعند مقارنة البيانات، تبين أن اللحوم المصنعة مثل البيكون واللحم البارد كانت الأكثر خطورة، إذ ارتبطت بأعلى معدلات الخرف والتدهور المعرفي.

لكن الباحثين يوضحون أن الدراسة تعتمد على إفادة المشاركين أنفسهم، وبالتالي لا يمكنهم الجزم بأن الأطعمة فائقة المعالجة هي السبب المباشر للخرف، بل هناك علاقة ارتباط قوية وليست بالضرورة سببية.

لماذا هذه الأطعمة تضر الدماغ؟

تكمن الإجابة في أن الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بعوامل خطر معروفة للخرف: السمنة، تغيرات بكتيريا الأمعاء، أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الكوليسترول الضار.

وكل هذه العوامل تؤثر سلبا على صحة الدماغ بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويدعم ذلك دراسات سابقة، منها بحث أسترالي أظهر أن حتى وجبة واحدة يوميا من هذه الأطعمة قد ترفع خطر الخرف، ودراسة أمريكية وجدت أن تناول حصة يومية من اللحوم فائقة المعالجة يزيد المشاكل الإدراكية بنسبة 17%، وشرب الصودا السكرية يزيدها بنسبة 6%.

والخبر الجيد أن الضرر ليس قدرا محتوما. فقد وجدت دراسة هارفارد ذاتها أن الأشخاص الأكثر حرصا على تناول الأطعمة الطبيعية قليلة المعالجة، مثل الفواكه والخضروات، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 41%.