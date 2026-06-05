أبرز الأغذية الغنية بالمغنيسيوم

خبرني - يكشف خبراء التغذية أن الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم لا يتطلب اللجوء إلى المكملات الغذائية أو الأطعمة باهظة الثمن، بل يمكن تحقيقه من خلال نظام غذائي متنوع.

ويعد المغنيسيوم من المعادن الضرورية لصحة الإنسان، إذ يشارك في أكثر من 300 تفاعل حيوي، ويساعد على تحويل الغذاء إلى طاقة، ودعم وظائف الخلايا والأعضاء والدماغ، والحفاظ على صحة العضلات والعظام، فضلا عن دوره في استقرار الحالة المزاجية وتعزيز الاستفادة من فيتامين (د).

وتشير دراسات علمية إلى أن الحفاظ على مستويات مناسبة من المغنيسيوم قد يساهم في تحسين جودة النوم والتخفيف من أعراض القلق والاكتئاب الخفيف، كما يرتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وأظهرت مراجعة علمية أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من المغنيسيوم تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.

"باشن فروت".. فاكهة غنية بالعناصر المفيدة

من بين الفواكه التي تحتوي على المغنيسيوم، تبرز فاكهة "باشن فروت" أو "فاكهة العاطفة"، والتي لفتت انتباه الباحثين بسبب غناها بالمركبات النباتية المفيدة.

وكشفت إحدى الدراسات عن وجود أكثر من 110 مركبات كيميائية نباتية في "باشن فروت"، تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، وقد تساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الدهون والسكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الفاكهة قد تساعد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، كما يمكن تناول لبّها طازجا أو إضافته إلى الزبادي والعصائر والمشروبات المختلفة.

مصادر أخرى للمغنيسيوم

لا تقتصر مصادر المغنيسيوم على "باشن فروت"، إذ يمكن الحصول عليه من مجموعة واسعة من الأطعمة، أبرزها:

الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والسلق.

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز والكاجو وبذور الشيا واليقطين.

البقوليات مثل الفاصوليا السوداء وفول الصويا.

الفواكه مثل الأفوكادو والموز والبابايا والكيوي والتين.

الحبوب الكاملة.

الشوكولاتة الداكنة.

ويفضل العديد من خبراء التغذية الاعتماد على الطعام كمصدر رئيس للعناصر الغذائية بدلا من المكملات، ما لم تكن هناك حاجة طبية لذلك.

ويقول البروفيسور تيم سبيكتور، من كلية كينغز كوليدج لندن، إن معظم الأشخاص يستطيعون الحصول على احتياجاتهم من المغذيات عبر نظام غذائي متوازن، دون الحاجة إلى المكملات الغذائية.

كما حذرت أخصائية التغذية آنا تايلور من الإفراط في تناول مكملات المغنيسيوم، موضحة أن الجرعات الزائدة قد تسبب آثارا جانبية مزعجة، مثل التقلصات والإسهال والغثيان.

كيف تحصل على احتياجاتك اليومية؟

ووفق خبراء التغذية، يمكن تأمين كمية مناسبة من المغنيسيوم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يشمل خمس حصص يومية من الفواكه والخضراوات، وثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة، وحفنة من المكسرات أو البذور يوميا، إضافة إلى تناول البقوليات بانتظام.

ويمنح هذا النمط الغذائي الجسم فوائد إضافية تتجاوز المغنيسيوم، من بينها الحصول على الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة العامة.