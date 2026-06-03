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  • محمد رمضان يحتفل بإيرادات «أسد».. 70 مليون جنيه في أقل من 3 أسابيع

محمد رمضان يحتفل بإيرادات «أسد».. 70 مليون جنيه في أقل من 3 أسابيع

  • 03 حزيران 2026
  • 18:16
محمد رمضان يحتفل بإيرادات أسد 70 مليون جنيه في أقل من 3 أسابيع

خبرني - فيلم “أسد” لمحمد رمضان يحقق إيرادات تقارب 70 مليون جنيه خلال أقل من 20 يومًا من عرضه في السينمات المصرية.

أعلن الفنان محمد رمضان تحقيق فيلمه “أسد” إيرادات تقارب 70 مليون جنيه خلال أقل من 20 يومًا من طرحه بدور العرض في مصر، معبرًا عن سعادته بالنتائج التي حققها العمل منذ انطلاقه في السينمات.

حقق فيلم “أسد” للنجم المصري محمد رمضان إيرادات وصلت إلى نحو 70 مليون جنيه في شباك التذاكر داخل مصر، وذلك خلال فترة تقل عن 20 يومًا منذ بدء عرضه في دور السينما، بحسب ما أعلنه الفنان عبر حساباته الرسمية.

محمد رمضان يحتفل بإيرادات &laquo;أسد&raquo;.. 70 مليون جنيه في أقل من 3 أسابيع - صورة 1

 

وأعرب محمد رمضان عن رضاه تجاه الأداء الجماهيري للفيلم، موجهًا رسالة شكر إلى جمهوره، أكد خلالها أن العمل حظي بتفاعل واسع منذ انطلاقه، رغم ما وصفه بتحديات واجهت فترة عرضه داخل دور السينما.

وأشار الفنان إلى أن الإيرادات التي سجلها الفيلم جاءت خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حجم الإقبال الجماهيري على العمل السينمائي.

وخلال موسم أفلام عيد الأضحى 2026، شهد فيلم “أسد” نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات منسوبة إلى جمهور الفيلم تحدثت عن تفاوت في عدد دور العرض مقارنة بأفلام أخرى، إلى جانب شكاوى تتعلق بسحب الفيلم من بعض دور السينما قبل موعده، وهو ما اعتبره البعض عاملًا مؤثرًا على حجم الإيرادات.

في المقابل، لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد هذه الادعاءات، بينما واصل الفيلم تحقيق حضور داخل عدد من دور العرض رغم تلك التفاعلات المتباينة.

ويُعد فيلم “أسد” أحدث الأعمال السينمائية لمحمد رمضان، الذي يواصل من خلاله حضوره في المنافسة السينمائية، وسط اختلاف في تقييمات الجمهور والنقاد حوله.

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