*
الاربعاء: 03 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رشوة جنسية تثير أزمة في مصر.. والحكومة تتدخل

  • 03 حزيران 2026
  • 15:28
رشوة جنسية تثير أزمة في مصر والحكومة تتدخل

خبرني - أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد تداول فيديو يتضمن مساومة لوالدة تلميذ بالمرحلة الابتدائية على نقله من إحدى المدارس مقابل رشوة جنسية.

وأوضح المصدر لموقع "القاهرة 24" أن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرر استبعاد المسؤول بالتعليم الإعدادي من منصبه ونقله إلى إحدى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، مع وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، أن الواقعة الخاصة بالفيديو المتداول لأحد مسؤولي التعليم الإعدادي بالمديرية ليست حديثة، مؤكدًا أنه تم التعامل معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر، أن المسؤول المذكور أُحيل إلى التحقيق وتم استبعاده من موقعه، مشيرًا إلى أن الفيديو جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية (Smart Watch).

وأكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم في القليوبية لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور رصد أي واقعة تستدعي التحقيق.

وأضاف أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة لأخرى، وعقب الاطلاع على تفاصيل الواقعة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وإحالة المسؤول المختص للتحقيق واتخاذ اللازم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو يتحرك بشكوى شديدة اللهجة إلى جهاز الشاباك.. والسبب زوجته سارة
نتنياهو يتحرك بشكوى شديدة اللهجة إلى جهاز الشاباك.. والسبب زوجته سارة
  • 2026-06-03 16:00
قيد أطفاله وعذبهم لابتزاز زوجته في مصر.. والسلطات تتدخل
قيد أطفاله وعذبهم لابتزاز زوجته في مصر.. والسلطات تتدخل
  • 2026-06-03 15:10
بعد عقود من الغموض.. دراسة تحل أخيرا لغز تشكل نهر الفرات
بعد عقود من الغموض.. دراسة تحل أخيرا لغز تشكل نهر الفرات
  • 2026-06-03 14:46
قرغيزستان: البرلمان بصدد حظر تغيير الجنس تشريعيا
قرغيزستان: البرلمان بصدد حظر تغيير الجنس تشريعيا
  • 2026-06-03 09:27
تسمم غذائي يصيب 14 شخصا من أسرة واحدة في مصر
تسمم غذائي يصيب 14 شخصا من أسرة واحدة في مصر
  • 2026-06-03 03:49
ترند تعظيم البروتين يشعل الجدل ويربك صناعة الأغذية الصحية
ترند تعظيم البروتين يشعل الجدل ويربك صناعة الأغذية الصحية
  • 2026-06-03 03:39