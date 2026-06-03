رشوة جنسية تثير أزمة في مصر.. والحكومة تتدخل

خبرني - أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد تداول فيديو يتضمن مساومة لوالدة تلميذ بالمرحلة الابتدائية على نقله من إحدى المدارس مقابل رشوة جنسية.

وأوضح المصدر لموقع "القاهرة 24" أن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرر استبعاد المسؤول بالتعليم الإعدادي من منصبه ونقله إلى إحدى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، مع وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، أن الواقعة الخاصة بالفيديو المتداول لأحد مسؤولي التعليم الإعدادي بالمديرية ليست حديثة، مؤكدًا أنه تم التعامل معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر، أن المسؤول المذكور أُحيل إلى التحقيق وتم استبعاده من موقعه، مشيرًا إلى أن الفيديو جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية (Smart Watch).

وأكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم في القليوبية لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور رصد أي واقعة تستدعي التحقيق.

وأضاف أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة لأخرى، وعقب الاطلاع على تفاصيل الواقعة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وإحالة المسؤول المختص للتحقيق واتخاذ اللازم.