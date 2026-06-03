قيد أطفاله وعذبهم لابتزاز زوجته في مصر.. والسلطات تتدخل

خبرني - في واقعة صادمة، أقدم أب على ضرب أطفاله وتقييدهم وتصويرهم في محافظة بني سويف بصعيد مصر لابتزاز زوجته وإرجاعها له رغماً عنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مدعوماً بصور تظهر ثلاثة أطفال مقيدين من أرجلهم وأياديهم إلى الخلف وملقين على الأرض في مشهد صادم، فيما كتبت صاحبة المنشور مستغيثة: "زوج ابنتي عذب أطفاله وضربهم وصورهم وأرسل لها هذه الصورة"، وأضافت: "معي كل الإثباتات والرسائل أنه يتصل بها ويشتمها ويتلفظ بألفاظ غير لائقة.. أرجو أن يصل المنشور لوزارة الداخلية في أسرع وقت".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد الأطفال، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من إقدام أب على التعامل مع أبنائه بهذه الصورة وكأنهم مجرد أداة ابتزاز، فيما طالب آخرون بضرورة ضبط هذا الأب ومعاقبته على أفعاله البشعة بحق أبنائه وزوجته.

أقر بضرب أبنائه وتقييدهم

إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل ملابسات الواقعة وضبط الأب.

وقال البيان إنه أمكن تحديد وضبط الأب المشكو في حقه ويعمل سائقا ومقيما بدائرة مركز شرطة الفشن في بني سويف، وبسؤاله أقر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته "ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز" قامت على إثرها بترك مسكنهما والتوجه لمسكن والدها للإقامة بصحبته.

وأضاف الأب المتهم أنه يوم الجمعة الماضي الموافق 29 مايو (أيار) المنقضي، حاول أطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و13 عاماً الهرب من المنزل للتوجه لوالدتهم، فقام بإعادتهم للمنزل وتقييدهم والتعدي عليهم بالضرب وإرسال الصور لزوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بهم لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية.



وأكد بيان الوزارة أنه بسؤال والدة الأطفال المشار إليهم أيدت ما سبق، مؤكدة أن الأب قام بالتعدي على أبنائه وتهديدها بإيذائهم لإجبارها على العودة إلى المنزل.

فيما أكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليم الأطفال لوالدتهم مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم.