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الاربعاء: 03 حزيران 2026
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صوت الأردن عمر العبداللات في  كأس العالم

  • 03 حزيران 2026
  • 10:49
صوت الأردن عمر العبداللات في  كأس العالم

خبرني  - غادر اليوم صوت الأردن الفنان عمر العبداللات متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإحياء الحفل الفني الكبير الذي يقام بمناسبة انطلاق كأس العالم ، وذلك على أحد أهم وأكبر وأضخم المسارح في مدينة سان فرانسيسكو FOX THEATER REDWOOD CITY CALIFORNIA   يوم السبت الموافق 20/ 6.
ويأتي هذا الحفل دعماً ومؤازرةً للمنتخب الأردني في مشواره التاريخي في كأس العالم ، حيث يُقام الحفل بتنظيم من شركة Petra Events ، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الأردنية والعربية والعالمية في الولايات المتحدة ، ويكتسب الحفل أهمية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الجديدة لصوت الأردن  " هينا جينا "، التي أطلقها دعماً للمنتخب الوطني بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، من ألحان عمر العبداللات وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ ، حيث لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً منذ صدورها وأصبحت حاضرة في مختلف الاحتفالات والمناسبات الرياضية والوطنية ويرددها الجمهور . 
وفي خطوة تهدف إلى تقديم عرض فني استثنائي يضفي مزيداً من التميز والجمالية والاحترافية على الحفل الذي ياتي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ، سيتم الاستعانة بعدد من الموسيقيين المتميزين في الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة الى أعضاء فرقته الموسيقية .
وسيشارك العبداللات في افتتاح " البيت الأردني" بمدينة دالاس الأمريكية ، والذي يشكل ملتقى للجماهير الأردنية والعربية الداعمة للمنتخب الوطني .
وعلى هامش الزيارة ، يحيي الفنان عمر العبداللات ثلاث حفلات جماهيرية للجالية الأردنية والجاليات العربية في الولايات المتحدة  بتنظيم من شركة Petra Events  ، وذلك وفق البرنامج التالي :
حفل في  فلوريدا: 5/6  ،  حفل في  لوس أنجلوس: 13/6 ، حفل في  سكرامنتو: 19/6

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