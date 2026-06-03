صوت الأردن عمر العبداللات في  كأس العالم

خبرني - غادر اليوم صوت الأردن الفنان عمر العبداللات متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإحياء الحفل الفني الكبير الذي يقام بمناسبة انطلاق كأس العالم ، وذلك على أحد أهم وأكبر وأضخم المسارح في مدينة سان فرانسيسكو FOX THEATER REDWOOD CITY CALIFORNIA يوم السبت الموافق 20/ 6.

ويأتي هذا الحفل دعماً ومؤازرةً للمنتخب الأردني في مشواره التاريخي في كأس العالم ، حيث يُقام الحفل بتنظيم من شركة Petra Events ، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الأردنية والعربية والعالمية في الولايات المتحدة ، ويكتسب الحفل أهمية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الجديدة لصوت الأردن " هينا جينا "، التي أطلقها دعماً للمنتخب الوطني بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، من ألحان عمر العبداللات وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ ، حيث لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً منذ صدورها وأصبحت حاضرة في مختلف الاحتفالات والمناسبات الرياضية والوطنية ويرددها الجمهور .

وفي خطوة تهدف إلى تقديم عرض فني استثنائي يضفي مزيداً من التميز والجمالية والاحترافية على الحفل الذي ياتي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ، سيتم الاستعانة بعدد من الموسيقيين المتميزين في الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة الى أعضاء فرقته الموسيقية .

وسيشارك العبداللات في افتتاح " البيت الأردني" بمدينة دالاس الأمريكية ، والذي يشكل ملتقى للجماهير الأردنية والعربية الداعمة للمنتخب الوطني .

وعلى هامش الزيارة ، يحيي الفنان عمر العبداللات ثلاث حفلات جماهيرية للجالية الأردنية والجاليات العربية في الولايات المتحدة بتنظيم من شركة Petra Events ، وذلك وفق البرنامج التالي :

حفل في فلوريدا: 5/6 ، حفل في لوس أنجلوس: 13/6 ، حفل في سكرامنتو: 19/6