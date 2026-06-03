فاكهة تدعم الوظائف الإدراكية وتخفض ضغط الدم لدى كبار السن

خبرني - أظهرت نتائج دراسة علمية اجراها علماء من جامعة مانشستر البريطانية أن مستخلص الرمان يعزز الشيخوخة الصحية ويحسن الوظائف الإدراكية.

تشير صحيفة El Economista الإسبانية إلى أن باحثين أجروا تجربة استمرت 12 أسبوعا، شارك فيها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاما، كانوا يتناولون يوميا مكملا غذائيا غنيا بمادة البونيكالاجين، وهو بوليفينول طبيعي موجود في الرمان.

وقيّم العلماء تأثير هذا المستخلص على الالتهاب المزمن منخفض الدرجة المرتبط بالتقدم في العمر، إضافة إلى ضغط الدم، والمؤشرات الحيوية الوعائية، والوظائف الإدراكية.

وقالت البروفيسورة غريس فرحات:

"أظهرت النتائج أن تناول مكملات مستخلص الرمان قد يحسن الأداء الإدراكي، ويقدم استراتيجية واعدة للوقاية من التدهور المعرفي لدى كبار السن".

وأوضحت أن التحسن كان واضحا بشكل خاص في الاختبارات المتعلقة بالتفكير المنطقي والوظائف التنفيذية. كما سجلت المجموعة التي تناولت مستخلص الرمان انخفاضا ملحوظا في مستويات المؤشرات الالتهابية (الإنترلوكين IL-6 وIL-1β)، إضافة إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي.

ويرتبط الالتهاب المزمن منخفض الدرجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، والاضطرابات التنكسية العصبية.

ويخطط الباحثون لمواصلة الدراسة بهدف تقييم التأثيرات طويلة المدى، ودراسة دور ميكروبيوم الأمعاء في إنتاج المستقلبات النشطة بيولوجيا.