تسمم غذائي يصيب 14 شخصا من أسرة واحدة في مصر

خبرني - أصيب 14 شخصا من أسرة واحدة بمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف في مصر، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة من الأرز والخضار والدجاج تبين أنها فاسدة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مستشفى إهناسيا التخصصي، يفيد بوصول 14 شخصا يعانون من أعراض تسمم غذائي شملت القيء والإعياء الشديد وآلاما بالمعدة، عقب تناولهم وجبة غذائية داخل منزل الأسرة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى إهناسيا التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وغسيل المعدة للتعامل مع أعراض التسمم الغذائي والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحسنت بصورة ملحوظة بعد تلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو مضاعفات خطيرة بين المصابين.

ووفق موقع "مصراوي" تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة لبيان أسباب التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.