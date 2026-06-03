هجوم في مطعم بألمانيا ينتهي باحتجاز طفلين وإطلاق نار على الشرطة

خبرني - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن رجلا هاجم رواد مطعم في مدينة دورتموند الألمانية، ثم فر إلى مبنى سكني في منطقة هوكستين واحتجز طفلين كرهائن.

وأضافت الصحيفة: "أحدث الرجل فوضى في المطعم، حيث اعتدى على الزبائن بهراوة ورذاذ الفلفل.. وعندما وصلت الشرطة بعد استدعائها، فر المشتبه به بسيارة، ثم احتمى في منزل وتحصن هناك، محتجزا طفلين كرهائن".

وبحسب "بيلد"، عندما وصلت الشرطة إلى المنزل الذي اختبأ فيه المشتبه به، خرج وأطلق النار على أحد رجال الشرطة. وقد وصلت إلى مكان الحادث وحدة خاصة من الشرطة الألمانية تضم فريقا من المفاوضين.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضين دخلوا المنزل الذي يتواجد فيه المشتبه به، بهدف إقناعه بتسليم نفسه وضمان سلامة الطفلين.