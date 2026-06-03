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  • عشرات الضحايا.. نوبة قلبية مفاجئة لسائق حافلة تشعل مأساة في تركيا

عشرات الضحايا.. نوبة قلبية مفاجئة لسائق حافلة تشعل مأساة في تركيا

  • 03 حزيران 2026
  • 02:58
عشرات الضحايا نوبة قلبية مفاجئة لسائق حافلة تشعل مأساة في تركيا

خبرني - تحولت رحلة عادية خلال عطلة عيد الأضحى في تركيا إلى مأساة دامية، بعد أن تعرض سائق حافلة لنوبة قلبية مفاجئة أثناء القيادة، ما أدى إلى حادث مروع أسفر عن مقتل 8 ركاب بينهم طفل وإصابة 33 آخرين.

ووقع الحادث في غرب تركيا، عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة إزمير إلى أنطاليا، قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بحاجز على جانب الطريق، لتندلع فيها النيران بشكل سريع وتحاصر عدداً من الركاب داخلها.


نوبة قلبية
وأفادت وسائل إعلام تركية بينها موقع Ntv أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السائق مصطفى فوزي مردون (50 عاماً) توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء القيادة، ما يرجح أنه فقد السيطرة على المركبة قبل وقوع الاصطدام والحريق.

وبحسب المعطيات الأولية، كان السائق قد توقف قبل نحو 20 دقيقة من الحادث على جانب الطريق بسبب عطل فني، حيث قام بفحص الحافلة قبل أن يستأنف الرحلة، دون أن تظهر عليه أي مؤشرات خطيرة آنذاك.

وخلف الحادث مشاهد مأساوية، حيث التهمت النيران الحافلة بسرعة كبيرة، وسط محاولات يائسة من الركاب للنجاة، في وقت تحدثت فيه تقارير عن وفاة رضيع بين الضحايا، إضافة إلى عروس شابة وطالبة كانت تستعد للتخرج في جامعتها خلال أيام.

التحقيقات جارية
وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها للوقوف على جميع تفاصيل هذا الحادث، فيما صنف ضمن أكثر الحوادث دموية خلال عطلة العيد في البلاد.

ويُعد الطريق الرابط بين مدينتي إزمير وأنطاليا والذي شهد هذا الحادث، من أكثر المسارات ازدحاماً خلال المواسم، نظراً لكونه يربط بين مناطق سياحية مهمة في غرب وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى ضغط كبير على الحافلات بين المدن.

وخلال عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي، قُتِل على الأقل 31 شخصاً جراء حوادث سير شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.

وتشير تقارير سلامة المرور في تركيا إلى أن الحوادث الناجمة عن الإرهاق أو الحالات الصحية المفاجئة للسائقين، مثل الأزمات القلبية أو فقدان الوعي، تُعد من الأسباب غير المباشرة لبعض الحوادث الخطيرة، خاصة في الرحلات الطويلة.

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