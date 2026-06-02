مصر.. القبض علي المتهم بسرقة بائع الجرائد بحلوان - فيديو

خبرني - قررت جهات التحقيق المختصة المصرية حبس المتهم بسرقة "عم شعبان" بائع الجرائد بمنطقة حلوان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، إثر اتهامه بسرقة حصيلة بيع الصحف بأسلوب المغافلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر واقعة سرقة تعرض لها بائع جرائد مسن أثناء ممارسة عمله في أحد شوارع حلوان.

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه بائع صحف يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. وبسؤاله، أفاد بأنه تعرض يوم 28 مايو الماضي لواقعة سرقة على يد شخص استغل انشغاله وغافله، ثم استولى على مبلغ مالي يمثل حصيلة بيع الجرائد وفر هاربًا.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عنصر جنائي يقيم بذات المنطقة، وعُثر بحوزته على المبلغ المالي المسروق. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بتفاصيل الجريمة كما وردت في التحريات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

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