ما تداعيات الاختلال السكاني في دول المغرب العربي؟

خبرني - تُظهر أحدث دراسة صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات السكانية أن دول المغرب العربي تشهد تراجعا تاريخيا ومستقرا في معدلات المواليد ما يؤدي إلي تباطؤ النمو السكاني، وتسارع معدلات الشيخوخة في المغرب والجزائر وتونس.

ففيما سجل عدد الأطفال لكل امرأة ما بين 7 إلى 8 أطفال في فترة السبعينيات انخفض هذا المعدل اليوم إلى النصف في مطلع التسعينيات.

وبحسب الدراسة سجل المغرب عام 2024 أدنى معدل خصوبة في تاريخه بنسبة 1.97 طفل لكل امرأة. فيما بلغ المعدل في تونس عام 2023 إلى 1.58 بينما وصل في الجزائر إلى 2.61

وتشير الدراسة إلى أن هذا التحول الديموغرافي السريع يشكل منعطفا حرجا يفرز تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة على مستقبل دول المنطقة.

مؤشرات ديمغرافية مقلقة

وعزت الدراسة هذا التراجع لعدد من الأسباب بينها:

ارتفاع سن الزواج في تلك المجتمعات خصوصا في تونس مع تجاوز متوسط عمر الزواج لدى الإناث 29 عاما.

ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات إضافة إلى غلاء المعيشة واستفحال أزمة السكن بفعل ارتفاع أسعار الايجارات واقتناء البيوت.

ارتفاع نسبة الوعي الصحي وتوفر وسائل تنظيم الأسرة في المدن والأرياف.

مستقبل قاتم

ويحذر خبراء علم الاجتماع ودراسة السكان من تداعيات متوقعة في هذه الدول على المديين القريب والبعيد، من قبيل انخفاض المواليد وشيخوخة المجتمع وتغير البنية الأسرية، بحيث يتحول نمطها من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية صغيرة. أضف إلى ذلك ستتناقص أعداد الشباب المؤهلين لدخول سوق العمل مستقبلاً وتنكمش القوى العاملة.

أزمات بالجملة

وستخسر دول المنطقة الميزة التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بها كخزان بشري شاب وعمالة منخفضة التكلفة. وستسجل نقصا في اليد العاملة الشابة خصوصا في قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء، هذا في الوقت الذي يتزامن فيه تراجع المواليد مع نزيف مستمر للعقول والكفاءات الشابة نحو أوروبا، مما يسرع من وتيرة شيخوخة قوة العمل المحلية.

ما العمل؟

وللحد من تراجع معدل الإنجاب في دول المغرب العربي، يوصي خبراء الاقتصاد حكومات هذه الدول باعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية منها:

تشجيع الأسر على الإنجاب وتخفيف الأعباء المرتبطة بتربية الأطفال، مثل دعم الأسر ماديا، ومنحها تخفيضات ضريبية وتوفير منح خاصة عند الولادة.

تحسين ظروف السكن والعمل وتسهيل حصول الشباب على السكن من خلال القروض المدعمة.

خلق فرص عمل مستقرة والحد من البطالة، خاصة بين الشباب المقبلين على الزواج،

توفير حضانات بأسعار مناسبة في أماكن العمل وتشجيع أنظمة العمل المرنة للأمهات والآباء.

وتمضي توصيات الخبراء لتشمل رفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وتشجيع الزواج وتكوين الأسرة وتقديم مساعدات مالية للشباب المقبلين على الزواج وتحسين جودة التعليم وتقليل تكاليفه على الأسر، وتعزيز الوعي بأهمية التوازن الديمغرافي وإطلاق حملات توعوية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتراجع الخصوبة على المدى البعيد.

برأيكم؟

ما تداعيات الاختلال السكاني في دول المغرب العربي؟

لماذا تراجع عدد المواليد بشكل حاد في هذه الدول؟

هل تستطيع حكوماتها استعادة التوازن بين فئاتها السكانية؟

كيف ترى مستقبل هذه المجتمعات إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتشجيع الإنجاب؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 03 يونيو/حزيران.

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