«أنثروبيك» تشعل وول ستريت في عام طروحات تاريخي

خبرني - قدّمت شركة «أنثروبيك»، عملاق الذكاء الاصطناعي والمطوّرة لروبوت المحادثة «كلود»، طلباً سرياً للطرح العام الأولي في البورصة الأمريكية.



وبالطلب الذي قدم الإثنين، ستنضم أنثروبيك إلى ما قد يكون لحظة استثنائية لتحقيق الأرباح في وول ستريت تحدث مرة واحدة في كل جيل.

وقال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أنه مع تقديم طلب الطرح العام، يُتوقع أن تكون "أنثروبيك" واحدة من 3 شركات بارزة تستعد للإدراج في الأسواق العامة هذا العام، إلى جانب شركة الصواريخ سبيس إكس وشركة أوبن إيه آي، التي أطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022 عبر روبوت الدردشة «شات جي بي تي".

ويرفع طلب الطرح العام من حدة المنافسة بين أنثروبيك وأوبن إيه آي. ففي الأسبوع الماضي، تجاوزت أنثروبيك رسمياً أوبن إيه آي باعتبارها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأعلى تقييماً في العالم، بعدما حصلت على تمويل جديد بقيمة 65 مليار دولار رفع تقييمها إلى 900 مليار دولار قبل احتساب رأس المال الجديد. أما آخر تقييم لأوبن إيه آي فبلغ 730 مليار دولار.

وقالت أنثروبيك في بيان بعد مراجعة أوراقها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن تقديم الطلب "يمنحنا خيار الإدراج في البورصة"، بينما لم تكشف عن حجم الطرح أو موعده، مكتفية بالقول أن الصفقة ستعتمد على "ظروف السوق وعوامل أخرى". ومع تقديم الطلب الإثنين، قد يتم الطرح العام في أقرب وقت خلال الخريف المقبل.

ومن بين الشركات الثلاث المتسابقة نحو الإدراج العام، تُعد "أنثروبيك" الأصغر سناً والأسرع نمواً، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أدواتها القائمة على الذكاء الاصطناعي لكتابة الأكواد البرمجية تلقائياً. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن معدل إيراداتها السنوي المتوقع، استناداً إلى أدائها الحالي، تجاوز 47 مليار دولار في مايو/أيار. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تحقق أرباحاً.

وقد تؤدي هذه الطروحات العامة، التي يُتوقع أن تكون من بين الأكبر في التاريخ، إلى موجة هائلة من الاستثمارات والثروات للموظفين، وربما تجعل من إيلون ماسك، الذي يمتلك نحو 50% من سبيس إكس، أول تريليونير في العالم. كما يمكن لهذه الطروحات أن تضخ أموالاً جديدة إلى القطاع الخيري، إذ تعهدت كل من أنثروبيك وأوبن إيه آي بتخصيص جزء كبير من أسهمهما للأعمال الخيرية. ومن المتوقع أن يتم طرح سبيس إكس خلال هذا الشهر، فيما تستعد أوبن إيه آي لتقديم طلبها خلال الأسابيع المقبلة.

التركيز على البرمجة

وعلى خلاف مختبرات أخرى للذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي وديب مايند التابعة لغوغل، والتي طورت مجموعة واسعة من المنتجات تشمل متصفحات ويب وأدوات تجارية وتطبيقات لتوليد الصور، ركزت أنثروبيك بشكل أساسي على تطوير نماذج تتفوق في برمجة البرمجيات وتلبية احتياجات عملاء الشركات.

وبدا أن هذا التركيز يؤتي ثماره خلال الخريف الماضي، عندما أطلقت الشركة نموذج «Claude Opus 4.5» الذي وصفته بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام في قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي»، مع تركيز خاص على البرمجة. وسرعان ما ارتفع استخدام النموذج بشكل كبير، وقفزت إيرادات الشركة مع تزايد عدد العملاء من الشركات الذين يدفعون مقابل الخدمة.

ومن المرجح أن يذهب جزء كبير من الأموال التي جمعتها الشركة إلى تغطية التكاليف المتزايدة لقدرات الحوسبة، المعروفة باسم «Compute»، والتي أصبحت مورداً نادراً في ظل الطلب المتنامي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكان مديرها التنفيذي داريو أمودي قد قال إن أنثروبيك تشهد «طلباً غير مسبوق» على منتجاتها، ما يفرض عليها شراء المزيد من القدرة الحاسوبية من شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل لمواكبة هذا الطلب.

وقال شاشي بيلامكوندا، المدير في شركة «إنفو تك ريسيرش جروب» للأبحاث والاستشارات التقنية إن التركيز على البرمجة "هو السبب الذي أوصل الشركة إلى معدل إيرادات يبلغ 47 مليار دولار".

لكن سبيس إكس أصبحت أيضاً شريكاً لأنثروبيك. فقد أعلنت الشركة مؤخراً توصلها إلى اتفاق لاستخدام كامل القدرة الحاسوبية المتاحة في مركز البيانات «كولوسوس 1» التابع لسبيس إكس في ممفيس. ويمنح هذا الاتفاق أنثروبيك إمكانية الوصول إلى أكثر من 220 ألف شريحة ذكاء اصطناعي، كما يفتح الباب أمام التعاون مع سبيس إكس لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء.

الشركة والسياسة

تأسست أنثروبيك عام 2021 في سان فرانسيسكو على يد أمودي وعدد من الباحثين الذين عملوا معه سابقاً في أوبن إيه آي. ومنذ تأسيس الشركة، دأب أمودي على الحديث عن الطبيعة التحويلية لما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو شكل من الذكاء الاصطناعي لم يتحقق بعد ويُفترض أن يضاهي قدرات الدماغ البشري.

كما شددت أنثروبيك على أن هذه التكنولوجيا قد تشكل خطراً على البشرية. وقد ساعد هذا التركيز على السلامة في الحفاظ على صورة إيجابية للشركة، لكنه تسبب أيضاً في بعض التوترات. ففي هذا العام، حظر البنتاغون استخدام تقنيات الشركة داخل أنظمته بسبب رغبة أنثروبيك في فرض بعض القيود على ما يمكن للمسؤولين العسكريين والاستخباراتيين القيام به باستخدامها.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت علاقة أنثروبيك بالحكومة الفيدرالية تغيرات بعد إطلاقها نموذجاً قوياً يحمل اسم «ميثوس»، يمكنه اكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة البرمجية وإصلاحها. وقد زار أمودي البيت الأبيض بينما كانت أجهزة الاستخبارات تدرس آلية عمل هذا النموذج.

ومع ذلك، تواجه أنثروبيك منافسة قوية. فقد أعادت أوبن إيه آي توجيه استراتيجيتها للتركيز على أدوات البرمجة من خلال «كوديكس»، كما وافق إيلون ماسك على التعاون مع شركة «كيرسر» المتخصصة في أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وربما الاستحواذ عليها. كما تقدم شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت أدواتها الخاصة للمطورين.