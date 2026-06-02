نادين نجيم تكشف كواليس شخصية ميراج في مسلسل «ممكن»

خبرني - تواصل الفنانة نادين نجيم حصد تفاعل الجمهور مع شخصية «ميراج» التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل «ممكن».

تجسد نادين شخصية تعيش حياة مزدوجة بين «نور» الفتاة البسيطة التي تعمل نهارًا لإعالة أسرتها، و«ميراج» التي تظهر ليلًا في عالم مختلف مليء بالغموض والتحديات.

وخلال تصريحات صحفية، تحدثت نادين عن كواليس الشخصية، مؤكدة أن الدور شكّل تحديًا جديدًا بالنسبة لها رغم اعتقادها في البداية أنها تمتلك خبرة كافية في هذا النوع من الشخصيات، خاصة التي تجمع بين الجرأة والتعقيدات النفسية.

وأشادت نادين بردود فعل الجمهور تجاه الشخصية، لاسيما بعد ملاحظة المتابعين وجود تشابه بين تصرفات «ميراج» وبعض الجوانب العفوية التي تظهر بها الفنانة اللبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال طريقة حديثها أو حركاتها التلقائية وروحها المرحة.

كما نفت نادين وجود أي استعراضات راقصة ضمن أحداث العمل، موضحة أن اختلاف الشخصية لا يعني تقديم مشاهد استعراضية كما يعتقد البعض، مؤكدة أن التركيز الأساسي في العمل قائم على التطور الدرامي والتحولات النفسية للشخصية.

مسلسل «ممكن»

ويطرح مسلسل «ممكن» قصة اجتماعية رومانسية تدور حول الطبيب «زياد» الذي ينتمي لعائلة ثرية ومرموقة، بينما تعيش «نور» ظروفًا معيشية صعبة تدفعها لاتخاذ قرارات مصيرية، قبل أن تجمعهما قصة حب معقدة تواجه العديد من العقبات الاجتماعية والطبقية.

المسلسل من تأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة، ويشارك في بطولته نادين نجيم إلى جانب ظافر العابدين، ويُعرض عبر منصة MBC شاهد.