مصر.. سبب القبض على صبري نخنوخ

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ، على خلفية واقعة مشاجرة بمنطقة القاهرة الجديدة، بعد بلاغات متبادلة بين أطراف الواقعة بشأن حدوث مشادة وتبادل اتهامات داخل أحد المعارض.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جرى تحرير محضر بالواقعة شمل صبري نخنوخ وآخرين، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه.

وأوضحت المصادر أن الواقعة تعود إلى خلاف نشب داخل أحد المعارض بمنطقة القاهرة الجديدة، تطور إلى مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ واتخذت الإجراءات القانونية حيال جميع الأطراف المعنية.

وتواصل جهات التحقيق فحص أقوال الأطراف والاستماع إلى رواياتهم، إلى جانب مراجعة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لنتائج التحقيقات.

من هو صبري نخنوخ؟

صبري نخنوخ هو رجل أعمال مصري أثار جدلًا واسعًا على مدار سنوات بسبب القضايا التي ارتبط اسمه بها وحضوره المتكرر في وسائل الإعلام.

برز اسمه بشكل كبير في عام 2012 عندما ألقت السلطات القبض عليه في قضية تضمنت اتهامات بحيازة أسلحة ومواد مخدرة وحيوانات مفترسة داخل ممتلكاته، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية في عدد من القضايا. وفي عام 2018 شمله قرار عفو وأُفرج عنه لاحقًا.