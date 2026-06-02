قد تحمي سمعك من التلف.. مزايا خفية تستحق التفعيل في هاتفك

خبرني - مع تزايد الاعتماد على سماعات الرأس في الحياة اليومية، تتصاعد المخاوف بشأن تأثير مستويات الصوت المرتفعة على صحة السمع.

وفي ظل الانتشار الواسع لسماعات الرأس والهواتف الذكية، أصبح الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست ومشاهدة الفيديوهات جزءًا أساسيًا من حياة ملايين المستخدمين حول العالم.

إلا أن خبراء التقنية والصحة يحذرون من أن رفع مستوى الصوت لفترات طويلة قد يؤدي إلى أضرار دائمة في السمع.

ودفعت هذه المخاوف شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات مدمجة داخل الأجهزة الحديثة، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على حماية سمعهم من خلال مراقبة مستويات الصوت وتنبيههم عند تجاوز الحدود الآمنة.

وفي هذا السياق، توفر العديد من الهواتف الذكية إعدادات خاصة لمراقبة مستوى الصوت، إلا أن شريحة كبيرة من المستخدمين لا تزال تجهل وجود هذه المزايا أو كيفية الاستفادة منها بالشكل الصحيح.



سلامة سماعات الرأس

في أجهزة آيفون وآيباد، يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية سلامة سماعات الرأس من خلال إعدادات الصوت.

وتعمل هذه الميزة على إرسال إشعارات عندما تكتشف أن عادات الاستماع قد تعرض السمع للخطر نتيجة التعرض لمستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة.

كما تتيح الأجهزة خيارًا إضافيًا يتمثل في تقليل الأصوات المرتفعة تلقائيًا عبر تحديد حد أقصى لمستوى الصوت بالديسيبل.

وعند تجاوز هذا الحد، يقوم النظام بخفض الصوت بشكل أوتوماتيكي للمساعدة في الحد من مخاطر فقدان السمع الناتج عن الضوضاء العالية.

العافية السمعية

من جهتها، توفر غوغل ميزة العافية السمعية لمستخدمي سماعات Pixel Buds الحديثة، بما في ذلك بعض طرازاتPixel Buds Pro .

وتمنح هذه الأداة المستخدمين إمكانية متابعة عادات الاستماع الخاصة بهم ومعرفة ما إذا كانوا يقتربون من مستويات قد تشكل خطرًا على صحة الأذن.

وتعرض الميزة بيانات تساعد على تقييم مدة التعرض للصوت المرتفع، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات عند تجاوز الحدود الموصى بها، ما يمنح المستخدم فرصة لتعديل مستوى الصوت قبل حدوث أي ضرر محتمل.

مخاطر حقيقية

تؤكد مؤسسات متخصصة في صحة السمع أن الاستخدام المتكرر للسماعات بمستويات صوت مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى فقدان سمع تدريجي أو الإصابة بطنين الأذن.

وتشير تقديرات صحية إلى أن التعرض المستمر للضوضاء المرتفعة يمثل أحد أبرز أسباب فقدان السمع المرتبط بنمط الحياة الحديثة.

وينصح الخبراء باتباع قاعدة 60-60، والتي تقوم على الاستماع إلى الصوت عند مستوى لا يتجاوز 60% من الحد الأقصى للجهاز، لمدة لا تزيد على 60 دقيقة متواصلة قبل أخذ استراحة، للمساعدة في تقليل التأثيرات السلبية على السمع.

أهمية الوقاية

يرى مختصون أن تفعيل أدوات الحماية المدمجة في الهواتف الذكية يمثل خطوة بسيطة لكنها فعالة للحفاظ على صحة السمع على المدى الطويل.

كما أن استخدام سماعات ذات جودة جيدة أو مزودة بخاصية عزل الضوضاء قد يساعد المستخدمين على الاستماع بوضوح دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت بشكل مفرط.

وبينما قد يبدو الاستماع بصوت مرتفع أكثر متعة في بعض الأحيان، فإن الحفاظ على القدرة السمعية لسنوات طويلة يبقى الخيار الأكثر أهمية، خاصة مع توفر تقنيات حديثة صممت خصيصًا لتحقيق هذا الهدف.