*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • سورية. سائق سيارة أجرة يبحث عن راكب لإعادة ثروة من الذهب

سورية. سائق سيارة أجرة يبحث عن راكب لإعادة ثروة من الذهب

  • 02 حزيران 2026
  • 17:56
سورية سائق سيارة أجرة يبحث عن راكب لإعادة ثروة من الذهب

خبرني - تصدّر سائق سيارة أجرة في مدينة حلب السورية منصات التواصل الاجتماعي وحصد آلاف الإعجابات، بعد موقفه النبيل بإعادة كيس مليء بالذهب لراكب نسيه داخل سيارته، في واقعة وصفتها وسائل إعلام محلية بالأمانة النادرة.

ووفقًا للتفاصيل التي سردها صاحب الذهب المفقود، فقد استقل إحدى سيارات الأجرة العامة، من طريق "الصاخور" إلى طريق "الشيخ نجار" بحلب، لكن أثناء الطريق شاهد أحد إخوته يركب "موتورًا"، فقرر النزول وإكمال الطريق معه.

وبسبب العجلة، نزل الراكب دون أن يأخذ كيس الذهب، لينتبه بعد نحو ربع ساعة، لحجم الكارثة التي وقع فيها.

وحاول صاحب الذهب الذي لم يعلن عن اسمه، البحث عن السيارة في أحياء المدينة، لكن بلا جدوى، وعندما عاد إلى الحي الذي طلب من سائق سيارة الأجرة إيصاله إليه، فأخبره المتواجدون في المكان بأن السائق كان يبحث عنه بإلحاح كبير.

وبعد دقائق، ظهر السائق وهو يُهرع باتجاه صاحب الذهب، حاملًا الكيس بيده، حيث أعاده إليه بعد أن سأله عن محتوياته وتأكد بأنه صاحبه.

وحصد خبر إعادة كيس الذهب لصاحبه، آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بتصرفه، فيما أمل أحد المعلقين بأن يكون صاحب الذهب، قد قام بمكافأة السائق مكافأة قيمة.

وأصر صاحب الذهب على نشر صورة السائق وسيارته، بعد أن أخذ موافقته، طالبًا من الجميع الدعاء له بوافر الرزق والصحة، له ولأبناء عائلته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مصر.. سبب القبض على صبري نخنوخ
مصر.. سبب القبض على صبري نخنوخ
  • 2026-06-02 19:15
طبيب شهير يثير الجدل حول نتائج «العمر القلبي» لترمب
طبيب شهير يثير الجدل حول نتائج «العمر القلبي» لترمب
  • 2026-06-02 18:37
السجن المشدد 10 سنوات.. إسدال الستار نهائيًا على قضية الطفل ياسين بمصر
السجن المشدد 10 سنوات.. إسدال الستار نهائيًا على قضية الطفل ياسين بمصر
  • 2026-06-02 18:21
صحفية أمريكية تؤكد عثورها على أدلة تثبت أن زوجة الرئيس الفرنسي هي رجل
صحفية أمريكية تؤكد عثورها على أدلة تثبت أن زوجة الرئيس الفرنسي هي رجل
  • 2026-06-02 16:19
مصر: مسؤولة أممية سابقة تدعو لأجر مادي للمرأة مقابل العمل المنزلي
مصر: مسؤولة أممية سابقة تدعو لأجر مادي للمرأة مقابل العمل المنزلي
  • 2026-06-02 15:34
الصين تعلن نجاح أول عملية زرع كبد وكليتي خنزير معا في جسم إنسان
الصين تعلن نجاح أول عملية زرع كبد وكليتي خنزير معا في جسم إنسان
  • 2026-06-02 14:46