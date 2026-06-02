إندونيسيا وقطر تتطلعان لإبرام اتفاقية تعاون دفاعي

خبرني - قال مسؤولون، الثلاثاء، إن إندونيسيا وقطر عبرتا عن عزمهما توقيع اتفاقية تعاون دفاعي في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وتعاونهما في هذا المجال.

والتقى وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين بنظيره القطري سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني في جاكرتا الثلاثاء، وقال شافري إن الوزيرين وقّعا مذكرة تفاهم.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "على الرغم من أننا ما زلنا في طور صياغة اتفاقية التعاون الدفاعي، سنوقع اليوم اتفاقا يمهد الطريق لتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي".

وأشار إلى أن الوزارتين وقّعتا أيضا اتفاقات أخرى لإجراء تدريبات وتوفير تعليم عسكري مشترك، بالإضافة إلى اتفاقات تتعلق بالصناعات الدفاعية، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال الوزير القطري إن العلاقة بين إندونيسيا وقطر استراتيجية للغاية، خاصة في قطاع الدفاع وإنه يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الإندونيسية أن التعاون سيشمل أفرادا من الجيش والبحرية من البلدين.

