تقرير: إحباط غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت بوساطة قطرية-أميركية

خبرني - نقلت قناة "سي أن أن" عن مصدر قوله إن قطر والولايات المتحدة نجحتا في الضغط لمنع غارات إسرائيلية مخططة على الضاحية الجنوبية في بيروت بعد اتصال ترامب مع نتنياهو.

وأفاد دبلوماسي إقليمي لشبكة CNN أن قطرعملت بشكل مكثف مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الاثنين، للضغط من أجل خفض التصعيد في جنوب لبنان والحفاظ على وقف إطلاق النار الرمزي، وذلك بعد تجدد التوترات والتحذيرات الإسرائيلية من غارات محتملة على العاصمة بيروت.

وأوضح الدبلوماسي - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المحادثات - أن المسؤولين القطريين واصلوا التواصل مع نظرائهم الأمريكيين صباح الاثنين في محاولة لمنع تنفيذ العملية الإسرائيلية المخطط لها.

وبعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر الاثنين، أبلغت الولايات المتحدة قطر أنها أصدرت تعليمات لإسرائيل بإلغاء الغارات المخطط لها، بحسب الدبلوماسي.

وأعلن ترامب أنه أجرى "اتصالا مثمرا للغاية" مع نتنياهو، الذي أصدر في البداية تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب منطقة الضاحية في بيروت. لكن ترامب أشار إلى أن القوات الإسرائيلية لن تتقدم نحو بيروت.

وصرح نتنياهو لاحقا بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب جنوب لبنان "كما هو مخطط له"، وذلك بعد ساعات من تصريح ترامب الذي حث على عدم التقدم نحو بيروت، مما خلق تباينا واضحا في الرسائل.

في سياق منفصل، تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن.