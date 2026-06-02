الكويت تعلن القبض على السجناء الثلاثة الهاربين من السجن المركزي - صور

خبرني - أفادت وسائل إعلام كويتية، الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على السجناء الثلاثة الذين فرّوا من السجن المركزي، وذلك في منطقة برّ اللياح بعد عمليات بحث ومتابعة مكثفة.

وذكرت المصادر أن القبض على الفارين جاء عقب متابعة استخباراتية وأمنية مشددة، مشيرة إلى أن اثنين منهم محكومان بالإعدام، فيما يقضي الثالث عقوبة السجن المؤبد.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، أمس الاثنين، هروب ثلاثة سجناء من السجن المركزي رقم (4) المخصص للمحكومين بالإعدام، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تعقبهم وضبطهم.

وبحسب روايات متداولة عبر منصة "إكس" وتقارير إعلامية كويتية، فقد وقعت عملية الهروب عند الساعة 2:45 فجرًا، حيث عمد السجناء إلى كسر جزء من أحد الجدران الداخلية، ثم تسللوا عبر فتحات التكييف إلى برج حراسة مهجور، قبل أن يصعدوا إلى غرفته العلوية.

وأضافت الروايات أنهم صنعوا حبلًا بدائيًا من خراطيم وملابس، واستخدموه للنزول إلى خارج أسوار السجن، ما مكنهم من الفرار.

وفي تفاصيل اكتشاف الواقعة، أشارت الروايات ذاتها إلى أن أحد السجناء توجّه بعد هروبه إلى منزل أسرته، حيث غيّر ملابسه واستعد للمغادرة بمركبة من نوع "وانيت" إلى جهة غير معلومة، إلا أن والدته اكتشفت أمره، وتوجهت إلى مخفر جابر الأحمد لإبلاغ الجهات الأمنية، الأمر الذي أسهم في كشف ملابسات الحادثة وتسريع عمليات الملاحقة.