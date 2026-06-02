رسميا .. إنييستا يدشن مسيرته التدريبية من بوابة دوري الهواة الإماراتي

خبرني - يدشن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق أندريس إنييستا مسيرته التدريبية من خلال قيادة غلف يونايتد إف سي من دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن غلف يونايتد الذي حل عاشرا في الموسم المنصرم الاثنين عن التعاقد مع إنييستا ليكون مدربا لفريقه الأول، دون تحديد مدة العقد.

وقال إنييستا (42 عاما) الذي اعتزل بعد تجربة أخيرة كلاعب مع نادي الإمارات الإماراتي موسم 2023-2024: "غلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد. كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يوميا مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات".

وأضاف بطل العالم مع إسبانيا في 2010 "أؤمن بتطوير اللاعبين بالطريقة الصحيحة: بالصبر، وبفلسفة واضحة للعبة، وبالاهتمام الحقيقي بكل لاعب. غلف يونايتد يشارك هذه القيم، ولهذا أنا هنا، أريد أن أتطور كمدرب، وأن أكتسب خبرة حقيقية، وأن أحصل على الرخصة الاحترافية".

وكان إنييستا شارك في يناير/كانون الثاني الماضي في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة في دبي وحصل على الرخصة الآسيوية (إيه).

ووصف أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد الذي تأسس عام 2019 بعد سماح القوانين بإشهار أندية خاصة بعدما كانت سابقا مقتصرة على الحكومات المحلية، خطوة التعاقد مع إنييستا بأنها "لحظة تاريخية للنادي ولكرة القدم في دبي ودولة الإمارات".

ويأمل إنييستا السير على خطى نجم إيطاليا السابق أندريا بيرلو الذي قاد فريق يونايتد إف سي مؤخرا للحلول ثانيا في دوري الثانية والصعود للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وفاز إنييستا مع برشلونة الذي لعب لفريقه الأول من 2002 حتى 2018 بـ32 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات. كما أحرز مع فيسل كوبي الياباني كأس الإمبراطور 2019 وكأس السوبر 2020.