قبل المونديال .. خصم النشامى يتغلب على تونس وديا - فيديو

خبرني - تلقى المنتخب التونسي خسارة بهدف دون مقابل أمام مضيفه المنتخب النمساوي، مساء الإثنين على ملعب إرنست هابل، في المباراة الودية التي جمعتهما بالعاصمة النمساوية فيينا، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ولم يعد تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم حدثًا استثنائيًا، بعدما أصبح من ضيوف البطولة الدائمين خلال السنوات الأخيرة، حيث يستعد منتخب "نسور قرطاج" لخوض مشاركته السابعة في تاريخ المونديال، والثالثة على التوالي، والخامسة خلال القرن الحادي والعشرين.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 قد وضعت المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والسويد، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من الصعوبات والطموحات.

في المقابل، يستعد المنتخب النمساوي لخوض منافسات المجموعة التي تضم منتخبات الأرجنتين والجزائر والأردن، في واحدة من المجموعات التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.

وسجل مارسيل سابيتزر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، بعدما أطلق تسديدة ناجحة استقرت في الشباك التونسية، مانحًا منتخب بلاده الفوز في المواجهة الودية.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف المنتخب النمساوي، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كونراد لايمر عند الدقيقة 37، عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ورغم النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، لم يتمكن المنتخب التونسي من استغلال أفضلية اللاعب الزائد، ليواصل المنتخب النمساوي تفوقه ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب التونسي برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026 بمواجهة ودية قوية أمام منتخب بلجيكا يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى المنافسات الرسمية.