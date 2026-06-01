الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي: المباريات الودية خادعة والوقوف على السلبيات أهم من النتيجة

خبرني - قال رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي أمجد المجالي، الاثنين، إن الأهم في اللقاءات التحضيرية للمنتخبات هو حجم الاستفادة الفنية، والوقوف على السلبيات المعوقة، معتبرا ذلك أمرا يفوق أهمية النتيجة الرقمية للمباراة.

وأوضح المجالي أن نتائج المباريات الودية تأتي خادعة في أحيان كثيرة، بدليل فوز منتخبات عدة بنهائيات كبيرة قبيل البطولات الرسمية، لكنها تخرج مبكرا من الدور الأول دون تحقيق نجاحات، مشددا على أن المعيار الحقيقي يقاس دائما بالفائدة المكتسبة.

وأضاف أن خسارة المنتخب أمام سويسرا الأحد، جاءت أمام منتخب أوروبي متمرس يضم في صفوفه عناصر تنشط بالدوري الألماني، مما يجعله متفوقا بالتاريخ والجودة والمهارة مقارنة بالمنتخبات الآسيوية، مؤكدا أن الفائدة تكمن في دخول أجواء بطولة كأس العالم والوقوف على الأخطاء لضمان الجاهزية التامة.

ورأى المجالي أن ارتكاب الأخطاء كضربتي الجزاء ضد أبو ليلى وسعد الروسان يعد نتاجا طبيعيا للضغط العالي الذي فرضه المنافس السويسري الذي يتقن أسلوب الاستحواذ، ويجبر منافسيه على الركض خلف الكرة مما يضاعف الجهد البدني.

وطالب المجالي بعدم تأثير النتيجة على معنويات الجماهير أو الفريق، لافتا النظر إلى أن مواجهة منتخبات تفوق في المستويات يسهم في كسر الرهبة والضغط النفسي.