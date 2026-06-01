التكلفة تتضاعف.. صدمة جديدة لريال مدريد في ملف مورينيو

خبرني - تلقى ريال مدريد صدمة جديدة تتمثل في قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لبنفيكا.

ريال مدريد استقر بشكل نهائي على التعاقد مع جوزيه مورينيو بفسخ عقده مع بنفيكا، وذلك ليعود إلى "سانتياغو برنابيو" لقيادة الفريق الملكي لحقبة ثانية اعتبارا من الموسم المقبل.

وحسب موقع "ذا أثلتيك" البريطاني الموثوق، فإن ريال مدريد قد يضطر إلى دفع ما يصل إلى 15 مليون يورو من أجل التعاقد مع جوزيه مورينيو.

وأضافت أن ذلك يأتي بعدما انتهت صلاحية بند خاص في عقده مع بنفيكا، كان يتيح رحيله مقابل مبلغ أقل بكثير.

وكان عقد مورينيو مع بنفيكا يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته نحو 6 ملايين يورو، إلا أن هذا البند كان سارياً لمدة عشرة أيام عمل فقط عقب نهاية موسم الفريق، وانتهت صلاحيته يوم الجمعة الماضي الموافق 29 مايو/أيار.

وأضاف الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي زادت أكثر من الضعف، ووصلت إلى 15 مليون يورو بعد انقضاء المهلة المحددة.

ويعود سبب عدم تفعيل ريال مدريد هذا الشرط قبل المهلة المحددة إلى قرار فلورنتينو بيريز رئيس النادي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية يوم 7 يونيو/حزيران المقبل، رغم أن ولايته سارية حتى عام 2029.

وبذلك سيكون ريال مدريد مطالباً بدفع المبلغ الجديد للحصول على خدماته.

ويقود فلورنتينو بيريز مساعي ريال مدريد للتعاقد مع مورينيو، الذي تولى تدريب الفريق بين عامي 2010 و2013، وذلك بعد انقضاء موسم ثان على التوالي للميرينغي دون أي لقب.