بعد شائعات أتلتيكو.. برشلونة يستعيد الأمل في صفقة برناردو سيلفا

خبرني - استعاد برشلونة الأمل في ضم لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.

سيلفا أصبح لاعبا حرا برحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم، وكشفت مصادر عن اهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها أتلتيكو مدريد، منافس برشلونة في الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هانز فليك، مدرب برشلونة أعطى الضوء الأخضر للصفقة، لكن النادي يحتاج أولا لتفريغ أماكن في الفريق عبر رحيل بعض اللاعبين مثل مارك كاسادو وروني باردغجي.

وأشار التقرير إلى أن سيلفا مستعد لتخفيض راتبه بشكل كبير مقارنة بما كان يتقاضاه في مانشستر سيتي، وهو ما يسهل الصفقة على برشلونة.

اللاعب من مشجعي برشلونة منذ طفولته، وقد ظهر في صور قديمة وهو يرتدي قميص النادي، وحلمه بالانضمام للبرسا كان قائما منذ سنوات، لكنه لم يتحقق بسبب رفض مانشستر سيتي بيعه سابقا.

ويتميز النجم البرتغالي بالمرونة حيث يمكنه اللعب كوسط دفاعي، وسط هجومي، أو جناح أيمن، إضافة إلى قدرته على الاستمرارية إذ لم يغِب سوى عن 26 مباراة خلال 11 موسما.

وشددت الصحيفة الكتالونية على أنه رغم اهتمام أندية كبرى مثل أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، يظل برشلونة هو الوجهة المفضلة له.