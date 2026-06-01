بسبب التأشيرة.. جنوب أفريقيا تسافر لخوض كأس العالم بدون المدرب المساعد

خبرني - اتجهت جنوب أفريقيا يوم الاثنين إلى معسكرها التحضيري لبطولة كأس العالم لكرة القدم في باتشوكا، استعداداً لمباراتها الافتتاحية أمام المكسيك، إحدى الدول المضيفة للنهائيات في 11 يونيو المقبل، لكن دون هلمان مكاليلي المدرب المساعد لعدم حصوله على تأشيرة الولايات المتحدة.

وأقلعت الطائرة المستأجرة من مدينة جوهانسبرغ بعد 24 ساعة من التوتر الشديد، إذ كان من المقرر أن تغادر البعثة الأحد، لكن السفر تأجل بسبب تأخر الحصول على التأشيرات، وهو ما وصفه اتحاد جنوب أفريقيا للعبة بأنه خطأ إداري.

وسيضطر مكاليلي، الجناح الدولي السابق الذي خاض 66 مباراة دولية مع منتخب جنوب أفريقيا، وظهر في مشاركة بلاده الأولى في كأس العالم عام 1998 بفرنسا، للحاق بالفريق لاحقاً بعد أن تم رفض طلب حصوله على التأشيرة في البداية.

وقال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا للعبة لهيئة البث الوطنية في البلاد يوم الاثنين: رفضت (القنصلية العامة الأميركية في جوهانسبرغ) منح التأشيرة دون إبداء أي أسباب. ومن الصعب جداً التعامل مع عملية لا تحصل فيها على أي معلومات.

وأضاف: لا نعرف سبب الرفض، نحن في حيرة من أمرنا، لكننا نأمل أن يتم حل المشكلة قريباً. جميع اللاعبين على متن الطائرة و99 بالمئة من الطاقم الفني أيضاً.

ومن المقرر أن تواجه جنوب أفريقيا منتخب جامايكا ودياً يوم الجمعة، قبل ملاقاة المكسيك في افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي.

وقال هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا: نحن سعداء جدا الآن لأننا سنتمكن من الذهاب إلى المكسيك. كانت الأيام الماضية مرهقة بعض الشيء بسبب المشاكل التي واجهناها، لكن هذه المشاكل أصبحت من الماضي ويمكننا التركيز الآن على ما هو قادم.

وتابع: الأيام العشرة حتى موعد الافتتاح ستمر بسرعة كبيرة، وبمجرد وصولنا إلى هناك سنبدأ العمل والتركيز على المباراة الأولى أمام المكسيك، لذا سيمر الوقت بسرعة كبيرة. أعتقد أن الجميع يتطلع إلى بدء كأس العالم.

وتقع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى وستواجه جمهورية التشيك في أتلانتا يوم 18 يونيو المقبل وكوريا الجنوبية في مونتيري المكسيكية بعد ستة أيام.

وتسعى جنوب أفريقيا، التي تشارك للمرة الرابعة في كأس العالم إلى التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.