أزمة إدارة الفيصلي المؤقتة تتصاعد بـ22 سؤالاً نيابياً

خبرني - وجه النائب معتز أبو رمان 22 سؤالا نيابيا إلى وزير الشباب حول ملف اختيار رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، طالب فيها بإيضاحات بشأن الإجراءات والمعايير التي اعتمدتها الوزارة في عملية الاختيار، في ظل حالة الترقب والقلق الجماهيري المرتبطة بهذا الملف.

وركزت الأسئلة على آليات الاختيار والمفاضلة بين المتنافسين، والجهات التي أجرت المقابلات إن وجدت، والمعايير الإدارية والمالية والفنية والاستراتيجية التي استندت إليها الوزارة في عملية التقييم، إضافة إلى مدى الأخذ بعين الاعتبار قدرة المتنافسين على توحيد النادي واستقطاب الدعم وإعادة الثقة بين الجماهير والإدارة.

كما استفسر أبو رمان عن الرؤى والبرامج والتعهدات التي قدمها المتنافسون لرئاسة اللجنة المؤقتة، ومدى التزامهم بالشروط المطلوبة، وما إذا كانت الوزارة قد أخذت في الحسبان السجل العملي لكل متنافس وما قدمه سابقاً للنادي الفيصلي.

وتناولت الأسئلة حضور إرادة جماهير النادي وصوتها ضمن معايير التقييم، ومدى مراعاة القبول الجماهيري والدعم المالي السابق والرؤى الاستثمارية المقدمة من بعض المتنافسين عند اتخاذ القرار.

وسأل النائب عن أسباب التأخر في حسم ملف اللجنة المؤقتة، في ظل حاجة النادي إلى قرارات عاجلة تتعلق بالتعاقدات وعقود اللاعبين والاستقرار الفني والإداري، إضافة إلى حجم المديونية الرسمية المترتبة على النادي والإجراءات المتخذة لتجنب العقوبات أو الشكاوى أو وقف القيد.

