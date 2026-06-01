ما قصة الخطأ في أرقام لاعبي النشامى؟

خبرني - رصد متابعو المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الوطني بنظيره السويسري خطأً في أرقام قمصان وسراويل عدد من لاعبي النشامى.

ولوحظ أن اللاعب نزار الرشدان كان يرتدي قميصًا يحمل الرقم 21، فيما كان يرتدي سروالًا يحمل الرقم 20، بينما ارتدى اللاعب مهند أبو طه قميصًا بالرقم 20 وسروالًا بالرقم 19.

وبمتابعة خبرني لللقاء، تبيّن أن جميع اللاعبين دخلوا أرض الملعب قبل انطلاق المباراة بملابس كاملة وأرقام متطابقة وصحيحة.

إلا أنه مع بداية الشوط الثاني، ظهر الخطأ في أرقام بعض اللاعبين.

وفي الدقيقة 60، تم استبدال نزار الرشدان، وبدا الخطأ واضحًا في ملابسه، أما مهند أبو طه فتدارك الأمر خلال استراحة شرب المياه في الشوط الثاني، وعاد إلى الملعب مرتديًا قميصًا وسروالًا متطابقَي الرقم، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77.