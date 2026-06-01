العدد أصبح 16.. فيفا يعلن تقلص قضايا إيقاف قيد الزمالك

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسوية نادي الزمالك المصري لقضيتين بشكل رسمي.



وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إنهاء قضيتين من قضايا الزمالك التي كانت تُقدر بـ18.

وبذلك أصبح عدد القضايا 16 في الوقت الحالي.

وتتعلق القضيتان بمستحقات مدربين من مساعدي المدرب السابق للفريق جوزيه جوميز، حسبما أعلن الزمالك في وقت سابق.

وذكر الزمالك أنه أنهى قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

وكان الزمالك قام بتحويل مستحقات الثنائي، وخاطب فيفا لتأكيد انتهاء الأمر.

ولا يزال تحاول إدارة الزمالك إنهاء كل القضايا المسجلة باسمه في فيفا، وتسديد كل الديون المالية ضد النادي.

وكشفت تقارير إعلامية أنه لا تزال هناك قضايا لم يتم حلها حيث يواجه النادي بعض الصعوبات في القضايا ذات المبالغ الكبيرة.

يذكر أن الزمالك تُوج بالدوري المصري الموسم الماضي 2025-2026، بينما خسر لقب الكونفدرالية بعد هزيمته في المباراة النهائية.