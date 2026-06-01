الإمارات تخفض اسعار الديزل في تسعيرة حزيران

خبرني - اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات، أسعار الوقود لشهر يونيو/حزيران 2026، حيث شهدت أسعار الديزل انخفاضاً مقارنة بالشهر الماضي، في خطوة تدعم استقرار القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويحافظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار.

كما شهدت أسعار الجازولين تعديلات محدودة، تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن آلية التسعير الشهرية المعتمدة في الدولة، والتي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب تحركات الأسواق العالمية، وتدعم الاستدامة، وتعكس تغيرات أسعار الطاقة بصورة متوازنة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- وقود الديزل: 4.33 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 3.95 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 3.83 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 3.76 درهم لكل لتر.