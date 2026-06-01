*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الإمارات تخفض اسعار الديزل في تسعيرة حزيران

  • 01 حزيران 2026
  • 17:15
الإمارات تخفض اسعار الديزل في تسعيرة حزيران

خبرني - اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات، أسعار الوقود لشهر يونيو/حزيران 2026، حيث شهدت أسعار الديزل انخفاضاً مقارنة بالشهر الماضي، في خطوة تدعم استقرار القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويحافظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار.

كما شهدت أسعار الجازولين تعديلات محدودة، تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن آلية التسعير الشهرية المعتمدة في الدولة، والتي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب تحركات الأسواق العالمية، وتدعم الاستدامة، وتعكس تغيرات أسعار الطاقة بصورة متوازنة.

 

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- وقود الديزل: 4.33 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 3.95 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 3.83 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 3.76 درهم لكل لتر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية.. رفع نسبة التوطين إلى 70% في عدة مهن بالقطاع الخاص
السعودية.. رفع نسبة التوطين إلى 70% في عدة مهن بالقطاع الخاص
  • 2026-06-01 16:52
مهر حمار بري آسيوي.. السعودية تشهد ولادة أندر حيوان في العالم
مهر حمار بري آسيوي.. السعودية تشهد ولادة أندر حيوان في العالم
  • 2026-06-01 16:39
هروب 3 نزلاء من سجن بالكويت.. والسلطات تحذر
هروب 3 نزلاء من سجن بالكويت.. والسلطات تحذر
  • 2026-06-01 15:27
البحرين تحقق مع تنظيم مرتبط بالحرس الثوري وتكشف حساباته
البحرين تحقق مع تنظيم مرتبط بالحرس الثوري وتكشف حساباته
  • 2026-06-01 15:14
محمد بن سلمان والرئيس ماكرون يناقشان الجهود الدبلوماسية لتعزيز استقرار المنطقة
محمد بن سلمان والرئيس ماكرون يناقشان الجهود الدبلوماسية لتعزيز استقرار المنطقة
  • 2026-06-01 15:13
قطر تُفعل حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الذروة الصيفية
قطر تُفعل حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الذروة الصيفية
  • 2026-06-01 14:56