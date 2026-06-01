الضحك.. غذاء خفي لدماغ الطفل وسلاح مبكر لمواجهة ضغوط الحياة

خبرني - في الوقت الذي ينشغل فيه الآباء والأمهات بتوفير أفضل المدارس والبرامج التعليمية لأطفالهم، تكشف الأبحاث الحديثة أن الضحك أحد أبسط السلوكيات اليومية والذي يؤدي دورًا بالغ الأهمية في نمو دماغ الطفل وصحته النفسية وقدرته على التكيف مع تحديات الحياة.

وفقاً للدكتورة جاكلين هاردينغ Jacqueline Harding، خبيرة تنمية الطفل في جامعة ميدلسكس البريطانية Middlesex University، فإن لحظات الضحك التي يعيشها الأطفال ليست مجرد تعبير عفوي عن الفرح أو عن السعادة العابرة.

وتوضح هاردينغ التي تدير مشروع "طفل الغد" الأوروبي المتخصص في أبحاث تنمية الطفل والتربية في العصر الرقمي، أن الضحك يساعد على بناء روابط عاطفية عميقة، كما يمثل عملية بيولوجية وعصبية معقدة تشارك فيها شبكة واسعة من مناطق الدماغ

من بينها القشرة الجبهية الأمامية والمناطق المسؤولة عن الحركة والانفعالات والتفاعل الاجتماعي، كما أنه يعزز المرونة النفسية، ويدعم القدرة على التعلم والتكيف مع الضغوط.

الدماغ يتعلم أثناء الضحك

عندما يضحك الطفل، ينمو دماغه ، وتشير هاردينغ في كتابها الجديد "الدماغ يحب أن يضحك" “The Brain That Loves to Laugh”، إلى أن الضحك يخلق روابط عصبية جديدة داخل دماغ الطفل، ويحفز مناطق مسؤولة عن التعلم والتواصل الاجتماعي والتنظيم العاطفي. وترى أن الفكاهة والمرح ليسا مجرد وسيلة للترفيه، بل عنصران أساسيان في النمو السليم للطفل.

وتؤكد الباحثة البريطانية أن الأطفال الذين يعيشون أجواء أسرية مليئة بالمرح والضحك يكونون أكثر استعداداً لاكتشاف العالم من حولهم، وأكثر انفتاحاً على الأفكار الجديدة؛ لأن الضحك يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل مشاعر التوتر والخوف.

كيف يحارب الضحك التوتر؟

توضح الدراسات الحديثة أن الضحك يسهم في خفض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويعزز إفراز مواد كيميائية في الدماغ مرتبطة بالشعور بالراحة النفسية والسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين والإندورفين .وعندما يتعرض الطفل لمواقف صعبة أو ضغوط نفسية، فإن وجود بيئة داعمة مليئة بالمرح يساعده على استعادة توازنه العاطفي بسرعة أكبر.

وتتوافق هذه النتائج مع أبحاث مركز تنمية الطفل في Harvard Center on the Developing Child، التي تؤكد أن التوتر المزمن أو ما يعرف بـ”التوتر السام” يمكن أن يؤثر سلبًا على بنية الدماغ ووظائفه، بينما تسهم العلاقات الإيجابية والتفاعلات الداعمة في حماية الطفل من هذه التأثيرات وتعزيز قدرته على التكيف النفسي.

وكما يشير الباحثون إلى أن الضحك يظهر لدى الطفل قبل تطور مهارات الكلام واللغة، ويؤثر في عدد من الوظائف الحيوية المهمة، مثل معدل ضربات القلب والتنفس وإنتاج الأجسام المضادة .

الضحك يبني المرونة النفسية

يرى علماء النفس أن المرونة النفسية لا تعني غياب المشكلات، بل القدرة على التعافي بعد الأزمات والتعامل مع الضغوط بطريقة صحية. وهنا يلعب الضحك دوراً محورياً.

وبحسب هاردينغ، فإن الأطفال الذين يضحكون ويلعبون بشكل متكرر يتعلمون بصورة غير مباشرة أن الصعوبات ليست نهاية العالم، وأن هناك دائماً مساحة للأمل والتفاؤل. وهذا ما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الإخفاقات والتغيرات المفاجئة في حياتهم مستقبلاً.

اللعب والضحك.. وجهان لعملة واحدة

لا يقتصر تأثير الضحك على الجانب النفسي فحسب، بل يمتد إلى النمو المعرفي. ففي دراسة سابقة لهاردينغ حول أهمية اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد أكدت أن دماغ الطفل “مصمم بيولوجياً للعب”، وأن الأنشطة المرحة تساعد على تطوير مهارات التفكير والإبداع وحل المشكلات.

كما يشير خبراء جامعة هارفارد إلى أن اللعب يمثل إحدى أهم الأدوات لبناء ما يسمى “البنية العصبية القوية” للدماغ، وهي الأساس الذي يعتمد عليه التعلم والصحة النفسية طوال الحياة.

وتكشف أبحاث علم الأعصاب أن الفكاهة تتطلب جهدا ذهنيا معقدا، إذ تدفع الدماغ إلى فهم المفارقات والتناقضات وحلها، وهي عملية تنشيط الذاكرة العاملة والفصوص الأمامية للدماغ؛ ما يعزز التفكير الإبداعي والمرونة العصبية .

وتوضح "أنا بيلين لوبيز رودريغيز"Ana belen Lopez Rodriguez منسقة أبحاث الأعصاب في مستشفى لابرينسيسا الإسباني، أن الضحك يعمل عبر مسارين متكاملين، الأول عاطفي يولد مشاعر إيجابية ويزيد الرغبة في المشاركة والتفاعل، والثاني معرفي يساعد على جذب الانتباه وإثارة الفضول وتعميق الفهم.

وتشير رودريغيرز إلى أن الطلاب غالبا ما يستوعبون المعلومات بصورة أفضل عندما ترتبط بمواقف مضحكة أو أمثلة فكاهية ذات صلة بالمواضيع التعليمية؛ لأن الدماغ يعالجها بشكل أعمق ويحتفظ بها لفترة أطول.

درع في مواجهة التوتر

في المقابل، يحذر العلماء من الآثار السلبية للتوتر المزمن خلال الطفولة، إذ يمكن أن يضعف التعلم ويؤثر في نمو الدماغ ويرفع احتمالات المشكلات النفسية والصحية في مراحل لاحقة في الحياة .

وترى هاردينغ أن التجارب العاطفية المبكرة تترك بصمات دائمة في بنية الدماغ، مؤكدة أن الحالة النفسية للطفل تؤثر بشكل مباشر في طريقة تفاعله مع العالم من حوله.

ولهذا السبب تعتبر الباحثة البريطانية أن الضحك يولد الأمل ويشكلان عنصريين أساسيين في تعزيز قدرة الأطفال على التكيف مع الظروف الصعبة، وحتى في حالات الصدمات القاسية، مثل: الحروب أو التعرض للإساءة ، فإن توفير لحظات من الفرح والأمان يمكن أن يساعد على تهدئة الجهاز العصبي واستعادة الشعور بالاستقرار .

استثمار مجاني بمردود طويل الأمد

وفي عالم تتزايد فيه معدلات القلق والضغوط النفسية بين الأطفال، تبدو رسالة العلماء بسيطة لكنها عميقة، فالضحك ليس ترفاً تربوياً، بل ضرورة تنموية.

وتكشف دراسات حديثة أخرى أن الضحك المشترك بين الأطفال ووالديهم يعزز مشاعر الأمان والانتماء داخل الأسرة. كما أن اللحظات المرحة تساعد على بناء الثقة المتبادلة وتقوية الروابط العاطفية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية للطفل على المدى الطويل.

ويؤكد الباحثون أن الطفل الذي يشعر بالأمان العاطفي داخل أسرته يكون أكثر قدرة على استكشاف العالم الخارجي بثقة، وأكثر استعداداً للتعلم وتكوين العلاقات الاجتماعية الناجحة.

فالدقائق التي يقضيها الآباء في اللعب والمزاح مع أطفالهم قد تكون استثماراً حقيقياً في بناء أدمغة أكثر صحة، وشخصيات أكثر مرونة، وأجيال أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وكما تقول الدكتورة جاكلين هاردينغ: “عندما نرى الأطفال يضحكون، فإننا نشاهد الدماغ وهو يتعلم ويتواصل وينمو في الوقت نفسه”. وهي عبارة تلخص حقيقة علمية باتت أكثر وضوحاً اليوم، أن الطفل الذي يضحك كثيراً، لا يعيش لحظات سعادة فحسب، بل يبني أيضاً أدواته النفسية والعصبية لمواجهة الحياة بثقة وقوة.