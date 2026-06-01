السعودية تُعلن قائمة مونديال 2026... واستبعاد أبو الشامات يثير الجدل

خبرني - أعلن مدرب منتخب السعودية الأول، اليوناني جورجيوس دونيس، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت غضباً كبيراً من جمهور نادي الأهلي بسبب استبعاد لاعبين منه، وبالتالي غيابهم عن المشاركة في المونديال الكبير الذي سيُقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وضمت قائمة منتخب السعودية النهائية التي ستخوض منافسات مونديال 2026، اللاعبين: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

في المقابل، سيواصل اللاعبون عبد الله آل سالم، وعبد الرحمن الصانبي، وعبد القدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، وذلك بناءً على طلب المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، وأوضح حساب المنتخب السعودي على منصة إكس أنّ هذا الإجراء يأتي بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة التي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني بـ24 ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

وأثارت القائمة النهائية لمنتخب السعودية غضب جمهور نادي الأهلي بعد استبعاد ثلاثة لاعبين من الفريق، وعلى رأسهم النجم صالح أبو الشامات، رغم أن الأخير لفت الأنظار مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما قدّم موسماً مميزاً مع النادي الأهلي، ومُساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للعام الثاني على التوالي، وتصدّر اسم صالح أبو الشامات منصة "إكس" في السعودية التي ضجت بالكثير من المنشورات من جماهير الأهلي أبدت فيها غضبها من استبعاد أبو الشامات وهوساوي.