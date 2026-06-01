الاردن : ذبح ١٢٠ الف اضحية في العيد - تفاصيل

كشف رئيس جمعية مربي المواشي في الأردن، زعل الكواليت، اليوم الاثنين، أن عدد ذبائح عيد الأضحى هذا العام سجل تراجعًا يُقدّر بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الذبائح إلى نحو 120 ألف ذبيحة.

وأوضح الكواليت لـ"خبرني" أن الإقبال هذا العام مال بشكل أكبر نحو الخروف البلدي على حساب الروماني، نتيجة الفارق السعري بينهما، مشيرا إلى أن الطلب على الروماني كان أقل بشكل واضح، ما أدى إلى انخفاض سعر الكلغم بنحو دينار واحد بعد انتهاء موسم العيد.

وبين أن العاصمة عمان تصدرت المحافظات بعدد الذبائح خبرني بواقع يقارب 27 ألف ذبيحة، وفق بيانات المزارع والحظائر الرسمية.

وأرجع الكواليت لخبرني تراجع عدد الذبائح إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين .