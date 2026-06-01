مشروبات تحسن الصحة النفسية وتحارب الاكتئاب

خبرني - أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن تناول عصير الفاكهة أو السموذي يوميا يمكن أن يحسن الصحة النفسية ويقلل من أعراض الاكتئاب.

شملت الدراسة 42 شخصا بالغا كانت تتسم عاداتهم الغذائية بانخفاض استهلاك الفواكه والخضراوات، وساعد الباحثون المشاركين على زيادة حصص هذه الأطعمة في وجباتهم اليومية حتى بلوغ الكمية الموصى بها والتي تعادل (5 حصص يوميا)، كما طلب من مجموعة منهم تناول كوب من عصير الفاكهة الطبيعي او السموذي كل يوم.

وبعد أربعة أسابيع من المراقبة لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين طلب منهم تناول العصير والسموذي يوميا تحسنت صحتهم النفسية وأظهروا انخفاضا ملحوظا في مؤشرات الاكتئاب مقارنة بالمجموعة الأخرى، حيث بلغ الفرق 2.52 نقطة على مقياس تقييم أعراض الاكتئاب.

كما لم يلحظ الباحثون أي تأثير سلبي للمشروبات على عملية التمثيل الغذائي أو مستويات السكر في الدم لدى المشاركين في التجربة.

ويرى القائمون على الدراسة أن إحداث تغييرات بسيطة في النظام الغذائي يمكن أن تكون وسيلة سهلة وميسورة التكلفة لتحسين الصحة النفسية، مؤكدين أن شرب العصائر والسموذي قد يسهّل الحصول على الكميات الموصى بها من الفواكه والخضروات يوميا، خصوصا للأشخاص الذين يجدون صعوبة بالالتزام بنظام غذائي صحي.