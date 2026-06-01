أسباب متلازمة (الفم الجاف)

خبرني - أوضحت الدكتورة أولغا أولانكينا، الخبيرة في مختبر "Hemotest" أسباب جفاف الفم، أو ما يعرف بـ"متلازمة الفم الجاف Xerostomia" لدى الأصحاء.

ووفقا لها، السبب الرئيسي لجفاف الفم هو الإفراط في تناول الكافيين، لأن للقهوة والشاي المركز تأثيرا مدرا للبول بشكل طفيف، حيث يسرعان من إخراج السوائل من الجسم عبر الكليتين، ما يقلل مؤقتا من إجمالي كمية الماء في الأنسجة.

وتقول: "عند شرب القهوة أو الشاي المركز، وقلة شرب السوائل، والإصابة بالجفاف، تقلل الغدد اللعابية من إفراز اللعاب. وهذه الآلية مؤقتة، لأن شرب الماء يعيد إفراز اللعاب إلى مستواه الطبيعي".

وتشير الطبيبة، إلى أن جفاف الفم يمكن أن يحدث نتيجة التنفس عن طريق الفم أثناء النوم، أو النوم في غرفة ذات هواء جاف خلال فصل الشتاء. ووفقا لها، يمكن حل المشكلة باستخدام جهاز ترطيب الهواء والتنفس الأنفي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب مضادات الهيستامين ومدرات البول وبعض مضادات الاكتئاب جفاف الفم. وهذا رد فعل دوائي متوقع، وليس مرضا بحد ذاته. لذلك يجب استشارة الطبيب لوقف تناول الدواء أو استبداله ليحسن الحالة دون الحاجة إلى علاج إضافي.