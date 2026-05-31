كشفت نتائج تجربة سريرية أن ملايين المصابات بسرطان الثدي قد يتمكنّ من تجنّب العلاج الكيميائي بأمان، وذلك بفضل تطوير العلماء لاختبار الحمض النووي الذي يميّز بين المريضات اللاتي من المرجح أن يستفدن من العلاج واللاتي لن يستفدن منه.

وتوصلت الدراسة الدولية إلى أن أكثر من ثُلثَي المشاركات فيها يمكن تجنيبهن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والاكتفاء بالعلاج الهرموني.

ومن المعروف أن العلاج الكيميائي قد يُسبب التعب، والغثيان، وتساقط الشعر، وضعف جهاز المناعة ومشكلات في الخصوبة.

هذه الدراسة قادتها جامعة كوليدج لندن، وشملت أكثر من 4000 مريضة شُخِّصت إصابتهن حديثاً بسرطان الثدي، ممن تجاوزن الأربعين عاماً، في المملكة المتحدة والنرويج والسويد وأستراليا ونيوزيلندا وتايلاند.

واستخدم العلماء في هذه الدراسة اختباراً جينياً يُسمى "بروسيغنا" Prosigna لقياس نشاط 50 جيناً مُشاركاً في نمو سرطان الثدي، وحساب احتمال عودة المرض لدى المريضة.

لم تخضع المريضات اللاتي حصلن على نتيجة منخفضة - وشكّلن ثُلثَي المجموعة - للعلاج الكيميائي. ومع ذلك، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات في هذه المجموعة نسبة 93.7 في المئة، مقارنةً بنسبة 94.9 في المئة بين المريضات اللاتي تلقين العلاج الكيميائي كجزء من علاجهن.

وعادة ما يكون العلاج الأساسي لسرطان الثدي هو الجراحة لاستئصال الورم، وغالباً ما يُوصَى بالعلاج الكيميائي بعد ذلك لتقليل خطر عودة المرض.

ويُقدّم هذا العلاج بانتظام للمصابات بسرطان الثدي الذي انتشر إلى الغدد الليمفاوية المجاورة، في مراحله المبكرة.