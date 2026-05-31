929 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

خبرني - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن 929 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 تشرين الأول 2025.

وأوضحت المصادر، أن من بين الشهداء 247 طفلًا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين.

وأضافت، أن شهر نيسان الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، إذ سُجل خلاله نحو 117 شهيدًا، مقارنة بـ 79 شهيدًا في آذار، مؤكدة أن وتيرة القصف وارتفاع أعداد الضحايا تواصلت بشكل متسارع خلال شهر أيار الحالي.

وحذرت من أن القطاع الصحي يعيش أوضاعا كارثية نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى.