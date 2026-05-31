قاضية أميركية تأمر بمراجعة تسوية دعوى ترمب ضد مصلحة الضرائب

خبرني - قالت قاضية أميركية في ولاية فلوريدا إنها ستراجع اتفاقا بين وزارة العدل والرئيس دونالد ترمب لتسوية دعواه القضائية التي طالب فيها بمبلغ 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب الداخلية، في خطوة تزيد التدقيق في الاتفاق الذي تعرّض لانتقادات شديدة.

وكان ترمب رفع الدعوى ضد حكومته على خلفية ما قال إنه سوء تعامل مع سجلاته الضريبية، ما أدى إلى تسريبها إلى وسائل الإعلام.

ومن شأن الاتفاق المقترح إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض من وصفوا بالمتضررين من "التسييس".

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين وليامز أمس الجمعة محامي ترمب بتقديم رد بحلول 12 يونيو حزيران على طلب قدمه 35 قاضيا اتحاديا متقاعدا، قالوا فيه إن التسوية هي "نتاج تواطؤ وتمثل في حد ذاتها احتيالا على المحكمة"، كما طلبت منهم التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إعادة فتح القضية بسبب ما أثير عن أن الدعوى جاءت نتيجة "خداع" من ترامب والحكومة.

وبعد التوصل إلى التسوية، تحرك ترمب لإسقاط الدعوى في مسعى لمنع أي تدقيق قضائي في الاتفاق.

ووافقت وليامز في البداية على إسقاط الدعوى في 18 مايو أيار، لكن أمرها الجديد نص على أن "المحكمة مخوّلة بالتحقيق في سوء السلوك الجسيم".

ومن غير المعتاد أن تطلب قاضية من الحكومة الرد على طلب بعد إسقاط القضية. وإذا أعادت القاضية فتح القضية، فقد تأمر بعقد جلسة استماع أو تتخذ إجراءات أخرى.

وقال القضاة المتقاعدون إن التسوية، التي لم تُعرض على المحكمة قط، تثير مخاوف حول تصرفات ترامب والحكومة و"تلاعبهما بالنظام القضائي، مما يهدد بتقويض الثقة في إقامة العدل".