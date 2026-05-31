الاحد: 31 أيار 2026
واشنطن: منع سفينة من اختراق الحصار والتوجه لميناء إيراني

  • 31 أيار 2026
  • 00:42
خبرني - قال الجيش الأميركي إنه أطلق صاروخا على غرفة المحركات في سفينة كانت تحاول اختراق الحصار الأميركي المفروض على إيران الجمعة.

وفي بيان السبت، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها أطلقت صاروخ هيلفاير على غرفة محركات السفينة ليان ستار التي ترفع علم جامبيا، في أثناء "عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة إلى ميناء إيراني".

وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأميركية وجهت، قبل الهجوم، "أكثر من 20 تحذيرا" لإبلاغ السفينة بأنها تنتهك الحصار الأميركي.

وقالت القيادة المركزية إن السفينة "لم تعد في طريقها إلى إيران" لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وذكرت القيادة المركزية الجمعة أنه منذ بدء الحصار في 13 نيسان، أعادت القوات الأميركية توجيه مسار ما لا يقل عن 115 سفينة.

وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث السبت إن الجيش مستعد لاستئناف الضربات على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث تغلق إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل.

