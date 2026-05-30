*
السبت: 30 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران تستعد لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى علي خامنئي

  • 30 أيار 2026
  • 17:35
إيران تستعد لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى علي خامنئي

خبرني  - بعد تأجيل فرضته الحرب، تستعد إيران لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل بأولى الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا السياق، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي قوله إنه تم تشكيل مقرّ خاص للتحضير لمراسم الجنازة، دون تحديد موعد رسمي لها.

وأوضح محمودي، نقلا عن التلفزيون، أن منظمات عدة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لكي يتسنى إقامة مراسم كبرى بعد الإعلان الرسمي عن الجنازة، متوقعا مشاركة حشود كبيرة فيها.

في أبريل/نيسان الماضي، أحيا آلاف الإيرانيين ذكرى مرور 40 يوما على رحيل المرشد الأعلى السابق، لكن الجنازة الرسمية التي كان أعلن عنها في بادئ الأمر لم تُجرَ بسبب ظروف المواجهة العسكرية.

وقاد خامنئي الجمهورية الإسلامية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علمًا بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجّل له أي إطلالة علنية منذ تولّيه المنصب.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نزوح وانقطاع للاتصالات جراء السيول جنوبي ليبيا
نزوح وانقطاع للاتصالات جراء السيول جنوبي ليبيا
  • 2026-05-30 18:01
سياسة الأرض المحروقة.. ماذا وراء تفجير إسرائيل لقرى لبنانية حدودية؟
سياسة الأرض المحروقة.. ماذا وراء تفجير إسرائيل لقرى لبنانية حدودية؟
  • 2026-05-30 17:38
الكونغو تعلن ارتفاع حالات اشتباه الإصابة بإيبولا إلى 1028
الكونغو تعلن ارتفاع حالات اشتباه الإصابة بإيبولا إلى 1028
  • 2026-05-30 15:47
طهران تتهم واشنطن بمواصلة
طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه
  • 2026-05-30 13:48
مستشار مجتبى خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة
مستشار مجتبى خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة
  • 2026-05-30 13:19
واشنطن تعلن انتهاء مهام توم باراك مبعوثاً أمريكياً لسورية
واشنطن تعلن انتهاء مهام توم باراك مبعوثاً أمريكياً لسورية
  • 2026-05-30 10:23