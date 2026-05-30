إيران تستعد لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى علي خامنئي

خبرني - بعد تأجيل فرضته الحرب، تستعد إيران لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل بأولى الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا السياق، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي قوله إنه تم تشكيل مقرّ خاص للتحضير لمراسم الجنازة، دون تحديد موعد رسمي لها.

وأوضح محمودي، نقلا عن التلفزيون، أن منظمات عدة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لكي يتسنى إقامة مراسم كبرى بعد الإعلان الرسمي عن الجنازة، متوقعا مشاركة حشود كبيرة فيها.

في أبريل/نيسان الماضي، أحيا آلاف الإيرانيين ذكرى مرور 40 يوما على رحيل المرشد الأعلى السابق، لكن الجنازة الرسمية التي كان أعلن عنها في بادئ الأمر لم تُجرَ بسبب ظروف المواجهة العسكرية.

وقاد خامنئي الجمهورية الإسلامية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علمًا بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجّل له أي إطلالة علنية منذ تولّيه المنصب.