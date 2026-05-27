الشرطة الإسبانية تدخل مقر الحزب الحاكم في إطار تحقيق يتعلق بالتمويل

خبرني - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة دخلت الأربعاء مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع معلومات بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانتشيث.

وقال متحدث باسم قوات الحرس المدني إن شرطيين دخلوا مقر الحزب، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل نظرا لسرية الإجراءات.

وأقدمت الشرطة على هذه الخطوة استجابة لطلب قضائي للحصول على معلومات، وهو ما يستوجب إشعارا مسبقا، على عكس "أمر الدخول والتفتيش" الذي يجرى دون إشعار مسبق لجمع الأدلة كافة.

وقالت مونتسيه مينجيز، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، لإذاعة قطالونيا إن الحزب يتعامل بهدوء ويتعاون بشكل كامل مع المحاكم، مؤكدة أنه سيجري تقديم أي معلومات مطلوبة.

وتعرض الحزب الذي يقوده سانتشيث لسلسلة من فضائح الفساد، منها تحقيقات عدة تتعلق بحلفاء رئيسيين وأفراد من عائلته.

وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة بإدانة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو، الحليف المقرب لسانتشيث، للاشتباه في قيادته شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، في ضربة جديدة للحكومة اليسارية. ونفى ثاباتيرو ارتكاب أي مخالفات.