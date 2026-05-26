قطرات عينية مبتكرة من مستخلص السبانخ تحمي من الجفاف

خبرني - طوّر العلماء قطرات عينية فريدة تحتوي على مواد مستخرجة من أوراق السبانخ، تساعد في علاج متلازمة جفاف العين.

وأشار العلماء إلى أن متلازمة جفاف العين من أكثر أمراض العيون شيوعا في العالم، وتتمثل أعراضها في الشعور بالحرقة، والاحمرار، والإحساس بوجود رمل في العين، إلى جانب الالتهاب، لذا قرروا استخدام آلية مشابهة لعملية التمثيل الضوئي في النباتات لمكافحة هذه الحالة.

استخلص العلماء الثايلاكويدات من أوراق السبانخ - وهي تراكيب تشارك في عملية التمثيل الضوئي في أوراق النباتات، وأضافوها إلى جزيئات نانوية خاصة لصنع قطرات عينية، وبعد دخول هذه المواد إلى خلايا العين وتعريضها للضوء الطبيعي، تبدأ بإنتاج جزيء NADPH، الذي يساعد الخلايا على مواجهة الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

وأظهرت التجارب أنه وبعد استعمال هذه القطرات، والتعرض للضوء لمدة 30 دقيقة، انخفضت مستويات المؤكسدات الضارة بشكل ملحوظ في العين، كما انخفض تركيز بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 95% في دموع المرضى المصابين بمتلازمة جفاف العين، وفي التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أثبتت القطرات الجديدة أيضا أنها أكثر فعالية من دواء ريستاسيس، وهو دواء يوصف عادة لهذه الحالة.

ويرى الباحثون أن هذا النهج يمكن استخدامه مستقبلا لعلاج أمراض التهابية أخرى مرتبطة بتلف الخلايا بفعل أنواع الأكسجين التفاعلية في الجسم.