مكتشف (إيبولا) يدعو العالم لعدم الذعر

خبرني - انتقد عالم الفيروسات الكونغولي جان جاك مويمبي تامفوم، حالة "الذعر العالمي" التي ظهرت بعد أحدث موجة تفش للمرض، داعيا الناس لعدم المبالغة بالقلق.

وقال مويمبي تامفوم، الذي يرأس المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا، خلال تصريحات أدلى بها لقناة RTS السويسرية:"لم نشهد مثل هذا التفاعل العالمي من قبل، هذا أمر غير طبيعي".

وأضاف:"هذا الذعر يشبه حالة الخوف التي اجتاحت العالم عقب جائحة كوفيد-19، على الرغم من اختلاف آليات انتقال هذين المرضين تماما. وقد زاد تفشي فيروس هانتا، الذي أُعلن عنه على متن سفينة الرحلات البحرية هونديوس، من تعقيد الوضع".

وحثّ العالم على الثقة بالسلطات الكونغولية، التي تمتلك، كغيرها من دول المنطقة، خبرة في هذا المجال، وقال:" لدينا خبرة في هذا المجال. سيتم السيطرة على الوباء الحالي تماما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر".

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في التفشي السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية 900 حالة.

ينتقل فيروس إيبولا من الحيوانات البرية إلى البشر، ثم ينتشر بين الأشخاص. تشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى، والتشنجات العضلية، والصداع، وألم الحلق، تليها اضطرابات في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات يبدأ نزيف داخلي وخارجي.