طبيبة تقدم نصائح بسيطة لإبطاء الشيخوخة

خبرني - تقدم الدكتورة ريما مويسينكو أخصائية الطب التكاملي الوقائي خبيرة التغذية، عدة نصائح لمن أعمارهم فوق 65 عاما لإبطاء الشيخوخة.

ووفقا لها، يعتمد طول العمر بشكل مباشر على النظام الغذائي. وقد تبين أن عادة سلق البيض جيدا قد تسرع الشيخوخة لدى كبار السن، بينما إضافة الخل قبل الوجبات قد تطيل العمر.

وتوصي الخبيرة، بفحص مستوى البروتين الكلي في الدم، حيث أن المعدل الطبيعي لهذه الفئة العمرية هو 70. فإذا كان أقل من ذلك، فالشخص بحاجة ماسة إلى زيادة نسبة البروتين الحيواني في نظامه الغذائي، وربما تناول مكملات الإنزيمات.

وتنصح بتضمين الدهون في وجبة الإفطار. لأنه حتى قطعة صغيرة من السمك الدهني، أو ملعقة من زيت الزيتون، أو بضع حبات من الزيتون، ستحفز المرارة وتساعد على هضم الطعام.

وبالنسبة للبيض من الأفضل تناول البيض المسلوق نصف سلقة (بيض البرشت)، وليس المسلوق جيدا. لأن صفار البيض السائل يعتبر أسهل للهضم بكثير وخاصة لكبار السن الذين يعانون من نقص الإنزيمات المرتبط بالتقدم في السن.

أما بالنسبة للحبوب، فمن الأفضل نقعها طوال الليل، لإزالة الفيتات (أملاح حمض الفيتيك)- مواد تعيق امتصاص مجموعة فيتامين B والعناصر المعدنية. ويعتبر هذا الأمر مهم جدا لمن يتناولون كمية كبيرة من عصائد الحبوب الكاملة.

وتوصي الخبيرة باستخدام مساعدات الهضم الطبيعية. فمثلا يساعد عصير الليمون أو خل التفاح قبل الوجبات (أو إضافتهما إلى الأطباق) على زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو ضروري لهضم البروتين.

ووفقا لها، يمكن إضافة الإنزيمات إذا لزم الأمر. فإذا شعر الشخص بثقل أو انتفاخ بعد تناول الطعام، أو إذا كشف تحليل البراز عن مشكلات في الجهاز الهضمي، فقد يصف له الطبيب مكملات الإنزيمات، التي لا تستخدم مدى الحياة، بل فقط خلال فترة التعافي.